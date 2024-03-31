Hürriyet halkı Belsa'ya davet etti

Yerel seçimler için bugün 08.00’de başlayan oy kullanma işlemleri saat 17.00 itibariyle sona erdi. Sandıkların kapanmasından sonra oylar sayılmaya başladı. Kocaeli’nin seçim sonuçları en çok merak edilen ilçelerin başında olan İzmit’ten ilk sonuçlar gelmeye başladı.

“DERİNCE KARAMÜRSEL GELİYOR”

Mevcut Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile AK Parti’nin adayı Muharrem Tutuş arasında geçen yarışta veriler gelmeye devam ediyor. Kesin olmayan sonuçlara göre İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet az bir farkla seçimi önde götürüyor. Seçim Alemdar caddesinde bulunan seçim irtibat bürosunda takip eden Fatma Kaplan Hürriyet, İzmitlilere çağrıda bulundu. Vatandaşları saat 22.00’da Belsa Plaza önüne davet eden Hürriyet bir başka paylaşımında ise, “İzmit'in yanına Derince ve Karamürsel de geliyor. Artık yalnız değiliz” paylaşımı yaptı.