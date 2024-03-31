31 Mar 2024 - 20:42- Siyaset G:

Hürriyet halkı Belsa'ya davet etti

Sandık sonuçları gelmeye devam ederken CHP’li İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet vatandaşı saat akşam 10'da BELSA Plaza’ya davet etti

Cihat Polat
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Hürriyet halkı Belsa'ya davet etti mask
Hürriyet halkı Belsa'ya davet etti
Hürriyet halkı Belsa'ya davet etti
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Yerel seçimler için bugün 08.00’de başlayan oy kullanma işlemleri saat 17.00 itibariyle sona erdi. Sandıkların kapanmasından sonra oylar sayılmaya başladı. Kocaeli’nin seçim sonuçları en çok merak edilen ilçelerin başında olan İzmit’ten ilk sonuçlar gelmeye başladı.

“DERİNCE KARAMÜRSEL GELİYOR”

Mevcut Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile AK Parti’nin adayı Muharrem Tutuş arasında geçen yarışta veriler gelmeye devam ediyor. Kesin olmayan sonuçlara göre İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet az bir farkla seçimi önde götürüyor. Seçim Alemdar caddesinde bulunan seçim irtibat bürosunda takip eden Fatma Kaplan Hürriyet, İzmitlilere çağrıda bulundu. Vatandaşları saat 22.00’da Belsa Plaza önüne davet eden Hürriyet bir başka paylaşımında ise, “İzmit'in yanına Derince ve Karamürsel de geliyor. Artık yalnız değiliz” paylaşımı yaptı.
Hürriyet halkı Belsa'ya davet etti

# Fatma Kaplan Hürriyet, seçim, Ak Parti, Muharrem Tutuş, BELSA

31 Mar 2024 - 20:42 - Siyaset

Mahreç  Cihat Polat

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Yorumlar

(5)
05

Mehmet - Fatma hanım tebrikler yolunuz açık olsun dileklerimle

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 31 Mart 23:57
04

Emekli İzmit Li - Dedik ama Halka dokunan işler yaptı Fatma abla. Tutuş ne yaptı 1 Nisanda Görüşeceğiz...Emekli fena salladı

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 31 Mart 22:56
02

Farklı Bakış - Hayırlı uğurlu olsun. Fatma başkan güvenimize layık olacağınıza eminiz.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 31 Mart 22:13
01

Paşalı - Başarılar başkan doğru karar doğru seçim hayırlı olsun bu sefer meclis çoğunluğu da alındı çok daha iyi işler yapılacağına inancımız tamdır

Yanıtla . 6Beğen . 1Beğenme 31 Mart 21:41
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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