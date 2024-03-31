Hürriyet halkı Belsa'ya davet etti

Yerel seçimler için bugün 08.00’de başlayan oy kullanma işlemleri saat 17.00 itibariyle sona erdi. Sandıkların kapanmasından sonra oylar sayılmaya başladı. Kocaeli’nin seçim sonuçları en çok merak edilen ilçelerin başında olan İzmit’ten ilk sonuçlar gelmeye başladı.
“DERİNCE KARAMÜRSEL GELİYOR”
Mevcut Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile AK Parti’nin adayı Muharrem Tutuş arasında geçen yarışta veriler gelmeye devam ediyor. Kesin olmayan sonuçlara göre İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet az bir farkla seçimi önde götürüyor. Seçim Alemdar caddesinde bulunan seçim irtibat bürosunda takip eden Fatma Kaplan Hürriyet, İzmitlilere çağrıda bulundu. Vatandaşları saat 22.00’da Belsa Plaza önüne davet eden Hürriyet bir başka paylaşımında ise, “İzmit'in yanına Derince ve Karamürsel de geliyor. Artık yalnız değiliz” paylaşımı yaptı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Mehmet - Fatma hanım tebrikler yolunuz açık olsun dileklerimle
Emekli İzmit Li - Dedik ama Halka dokunan işler yaptı Fatma abla. Tutuş ne yaptı 1 Nisanda Görüşeceğiz...Emekli fena salladı
Osmann - Tutuş'u getirin banaaaaaaa
Farklı Bakış - Hayırlı uğurlu olsun. Fatma başkan güvenimize layık olacağınıza eminiz.
Paşalı - Başarılar başkan doğru karar doğru seçim hayırlı olsun bu sefer meclis çoğunluğu da alındı çok daha iyi işler yapılacağına inancımız tamdır
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.