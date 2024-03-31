Erdal Beşikçioğlu'ndan yerel seçimde büyük sürpriz

31 Mart 2024 tarihinde yapılan kritik yerel seçimlerde en merak edilen isimlerden biri CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı sanatçı Erdal Beşikçioğlu oluyor.
'Behzat Ç.' rolüyle izleyicilerin hafızasında yer edinen sanatçı Erdal Beşikçioğlu, yüzde 53,16 oy oranıyla seçimi önde götürüyor. Beşikçioğlu'nun en yakın rakibi ise MHP'li Enver Demirel. MHP'li adayın oy oranı %34,25.
Kaynak: sözcü
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.