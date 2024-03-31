Görevinden istifa edip Akşener'i istifaya çağırdı!

Türkiye çok tarihi bir seçime tanıklık ediyor. Seçimlere 81 ilde “hür ve müstakil” giren İYİ Parti’nin 2023 Genel Seçimleri’ne göre oy oranları düşük.

Sosyal medya hesabı X’ten açıklamada bulunan Bilge Yılmaz, İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevinden istifa etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i de istifaya çağıran Yılmaz,”Önümüzdeki genel seçimlerde ülkemizin AK Parti iktidarının kötü ve beceriksiz yönetiminden kurtulması için bugünden çalışmaya başlamalıyız” dedi.

Yılmaz’ın açıklaması şöyle:

“İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’i istifaya davet ediyorum. Önümüzdeki genel seçimlerde ülkemizin AK Parti iktidarının kötü ve beceriksiz yönetiminden kurtulması için bugünden çalışmaya başlamalıyız. Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var, kaybedecek vaktimiz yok. Bu yönde yapacağım çalışmalara ağırlık verebilmek için İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevimden istifa ediyorum.”