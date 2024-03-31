Görevinden istifa edip Akşener'i istifaya çağırdı!

Türkiye çok tarihi bir seçime tanıklık ediyor. Seçimlere 81 ilde “hür ve müstakil” giren İYİ Parti’nin 2023 Genel Seçimleri’ne göre oy oranları düşük.
Sosyal medya hesabı X’ten açıklamada bulunan Bilge Yılmaz, İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevinden istifa etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i de istifaya çağıran Yılmaz,”Önümüzdeki genel seçimlerde ülkemizin AK Parti iktidarının kötü ve beceriksiz yönetiminden kurtulması için bugünden çalışmaya başlamalıyız” dedi.
Yılmaz’ın açıklaması şöyle:
“İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’i istifaya davet ediyorum. Önümüzdeki genel seçimlerde ülkemizin AK Parti iktidarının kötü ve beceriksiz yönetiminden kurtulması için bugünden çalışmaya başlamalıyız. Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var, kaybedecek vaktimiz yok. Bu yönde yapacağım çalışmalara ağırlık verebilmek için İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevimden istifa ediyorum.”
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Farklı Bakış - İstifa yetmez harakiri yapsın
Kral Çıplak - Meral in masadan kalkması sonunun gelmesinin ilk başlama noktasıydı.yani biteceğinin işaret fiseğini yakmistı.
Savci - Erdemli bir davranış.Bence Meral aksenerde derhal istifa etsin.Evinde dinlensin...
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.