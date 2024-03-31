31 Mar 2024 - 21:30- Siyaset G:

Saat verildi: Erdoğan açıklama yapacak

Yurt genelinde oy sayım işlemi sürerken; AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklama yapacağı bilgisi paylaşıldı.

Saat verildi: Erdoğan açıklama yapacak mask

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. 

Sandıklar açılmaya devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın balkon konuşması yapıp yapmayacağı merak ediliyordu.

SAAT VERİLDİ, AÇIKLAMA YAPACAK
Son dakika bilgisine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 00.30'da kameralar karşısına geçeceği ve bir açıklama yapacağı öğrenildi.
# Recep Tayyip Erdoğan, açıklama, türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan

31 Mar 2024 - 21:30 - Siyaset

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.488.732 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(5)
04

Ger 14 - EMEKLİ GEREGİNİ YAPMİSTİR.BU İYİ GUNLERİN ERDOGAN.DAHA DUR BAK NELER OLACAK.DEMİRELİN LAFİNİ KAFANA KAZİT.!!!!!

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 31 Mart 23:46
03

Emekli - Erken seçime git ve halkın seni istemediğini bir an önce gör.

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 31 Mart 23:23
02

Kurt - Yine halkı tehdit mi edecek acaba... Bize oy verirseniz hizmet gelir.

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 31 Mart 21:56
Diğer 3 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL