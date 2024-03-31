Saat verildi: Erdoğan açıklama yapacak

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.
Sandıklar açılmaya devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın balkon konuşması yapıp yapmayacağı merak ediliyordu.
SAAT VERİLDİ, AÇIKLAMA YAPACAK
Son dakika bilgisine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 00.30'da kameralar karşısına geçeceği ve bir açıklama yapacağı öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Mehmet - Bakalım yine ne yalanlar ne tehditler
Ger 14 - EMEKLİ GEREGİNİ YAPMİSTİR.BU İYİ GUNLERİN ERDOGAN.DAHA DUR BAK NELER OLACAK.DEMİRELİN LAFİNİ KAFANA KAZİT.!!!!!
Emekli - Erken seçime git ve halkın seni istemediğini bir an önce gör.
Kurt - Yine halkı tehdit mi edecek acaba... Bize oy verirseniz hizmet gelir.
Bilal - ne diyecek emekliye yüzde 30 daha zam mı
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.