31 Mar 2024 - 21:33- Siyaset G:

Recep Topaloğlu'nda heyecanlı bekleyiş sürüyor!

Yerel seçimler için bugün 08.00’de başlayan oy kullanma işlemleri saat 17.00 itibariyle sona erdi.

Cihat Polat
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Recep Topaloğlu'nda heyecanlı bekleyiş sürüyor! mask
Recep Topaloğlu'nda heyecanlı bekleyiş sürüyor!
Recep Topaloğlu'nda heyecanlı bekleyiş sürüyor!
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Sandıkların kapanmasından sonra oylar sayılmaya başladı. Kocaeli’nin seçim sonuçları en çok merak edilen ilçelerin başında olan İzmit’ten ilk sonuçlar gelmeye başladı. İlk sonuçlara göre Hürriyet İzmit'i Gökçe Derince'yi Çalık Karamürsel'i önde götürüyor. CHP yıllar sonra ülke genelinde gelen zaferini kutlamaya başladı. Öte yandan oyların toplandığı İzmit Recep Topaloğlu'nda heyecanlı bekleyiş devam ediyor.

Recep Topaloğlu'nda heyecanlı bekleyiş sürüyor!
Recep Topaloğlu'nda heyecanlı bekleyiş sürüyor!
Recep Topaloğlu'nda heyecanlı bekleyiş sürüyor!
Recep Topaloğlu'nda heyecanlı bekleyiş sürüyor!
# chp, seçim

31 Mar 2024 - 21:33 - Siyaset

Mahreç  Cihat Polat

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