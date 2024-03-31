Recep Topaloğlu'nda heyecanlı bekleyiş sürüyor!

Sandıkların kapanmasından sonra oylar sayılmaya başladı. Kocaeli’nin seçim sonuçları en çok merak edilen ilçelerin başında olan İzmit’ten ilk sonuçlar gelmeye başladı. İlk sonuçlara göre Hürriyet İzmit'i Gökçe Derince'yi Çalık Karamürsel'i önde götürüyor. CHP yıllar sonra ülke genelinde gelen zaferini kutlamaya başladı. Öte yandan oyların toplandığı İzmit Recep Topaloğlu'nda heyecanlı bekleyiş devam ediyor.