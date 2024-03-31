Cengiz Kan Kandıra'da önde!

CENGİZ KAN ÖNDE

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde saat 17.00'da tüm sandıklar kapandı. Oy sayımı sürerken Kocaeli'de birçok sürpriz yaşanıyor. Kandıra'daki son verilere göre 147 sandık açıldı. Sonuçlar neticesinde Cengiz Kan 9 bin 152 oyla seçimi birinci sırada götürüyor. AKP'nin adayı Erol Ölmez ise 8 bin 793 oy ile ikinci sırada.