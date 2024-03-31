Cengiz Kan Kandıra'da önde!

CENGİZ KAN ÖNDE
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde saat 17.00'da tüm sandıklar kapandı. Oy sayımı sürerken Kocaeli'de birçok sürpriz yaşanıyor. Kandıra'daki son verilere göre 147 sandık açıldı. Sonuçlar neticesinde Cengiz Kan 9 bin 152 oyla seçimi birinci sırada götürüyor. AKP'nin adayı Erol Ölmez ise 8 bin 793 oy ile ikinci sırada.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.