31 Mar 2024 - 21:46- Siyaset G:

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seçim açıklaması: 'Son bir adım kaldı'

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada "Cumhuriyet'in ruhuna ve devrimlerine sahip çıkan bütün vatan evlatlarına selam olsun. Umudu ülkenin dört bir tarafına serpen Cumhuriyet Halk Partisi var olsun. Ülkemizi aydınlıklara götürme yolunda son bir adım kaldı" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seçim açıklaması: 'Son bir adım kaldı' mask

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçim sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu, yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

" Cumhuriyet'in ruhuna ve devrimlerine sahip çıkan bütün vatan evlatlarına selam olsun. Umudu ülkenin dört bir tarafına serpen Cumhuriyet Halk Partisi var olsun. Ülkemizi aydınlıklara götürme yolunda son bir adım kaldı. Ekilen tohumlar fide oldu, fideler çınar olacak… Ağaçlar dikip ormanlara kavuşacağız, rüzgarda dans eden yapraklar gibi, yağmura değecegiz, bir olup mücadelemizi sürdüreceğiz, hep beraber ülkemizi aydınlığa kavuşturacağız."

Kaynak: CUMHURİYET

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31 Mar 2024 - 21:46 - Siyaset

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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