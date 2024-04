İmamoğlu'ndan ilk açıklama: 'Şu an gördüğümüz fotoğraf bizi memnun etmekte'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile birlikte seçim sonuçlarına ilişkin açıklamada bulundu.

"YÜZDE 40'A DOĞRU GİDEN BİR ORANA SAHİBİZ"

İmamoğlu, şunları söyledi:



"Şu an itibariyle yüzde 40’a doğru giden bir oranda veriye sahibiz. Elde ettiğimiz veriler doğrultusunda şunu söyleyebilirim ki, vatandaşımızın teveccühü, vatandaşımızın bize olan inancı, karşılığını göstermiş durumda. Şu anda verileri takip ediyoruz. Çok güçlü bir ekibimiz var İl Başkanlığımızda, İl Başkanımızın liderliğinde. Tabii ki aynı zamanda çok ciddi bir veri akışı sistemimiz var sandık başlarında, okullarda, ilçe ilçe başkanlıklarımızda, bir de tabii ki İstanbul Gönüllüleri vasıtasıyla.

Dolayısıyla, şu an görmüş olduğumuz fotoğraf, bizi ziyadesiyle memnun etmekte. Ancak hiçbir seçim, bitmeden sonuçlanmaz. Dolayısıyla şu anda oy tasnif işlemleri devam ediyor. Tabii ki öncelikli olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi oyları tasnif ediliyor. Dolayısıyla bu noktada biz, ilk etapta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı oylarını görebiliyoruz ve onun üzerinden konuşabiliyoruz. Ancak bizim için çok önemli, en az Büyükşehir Belediye Başkanlığı verisi kadar önemli iki doküman daha var. Bunlardan bir tanesi ilçe belediye başkanlığı verisi, bir diğeri de ilçe meclis üyeliği verisi. Dolayısıyla bu her iki tutanak da bizim bu seçimde elde etmek istediğimiz verilerin, üçüncü sonucunu oluşturmakta. Bu bağlamda, şu an itibariyle biz bütün vatandaşlarımıza, öncelikle oy kullanan vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum bu kutsal görevi yerine getirdikleri için. Cumhuriyetimizin, demokrasimizin en kıymetli simgesi, bir nevi düğünü olan böylesi bir günde oy kullanma sorumluluğunu yerine getirme konusundaki hassasiyette, iyi bir veriye sahip olduğumuzu biliyorum.

Bunun yanı sıra, tabii ki biz, şu an itibariyle sandık başında görev yapan bütün hemşerilerimize, bütün görev alan arkadaşlarımıza da yine hassasiyet içerisinde, sıkıntısız, ne kadar sürerse sürsün -umuyoruz en hızlı şekliyle olacaktır- gündemi hızlıca toparlayabilmek adına; ilçe belediye başkanlık sonuçlarının sonuçlanması ve ilçe belediye meclis üyeliklerinin sonuçlanması bizim için çok çok mühim. Bunları takip ediyoruz. Oradan da iyi sonuçlar, iyi veriler akmakta. Ama bütün bu sorular cevap bulduğunda, biz o zaman daha net, daha rahat açıklama yapıyor olacağız. Ben, sürece göre yine kıymetli İl Başkanımız Sayın Özgür Çelik'le birlikte, sizlerin huzuruna geleceğim ve açıklama yapabileceğiz. Şu an itibariyle bizim de gözümüz, kulağımız 33 binin üzerindeki sandığımızda bulunan sandık sorumluları, sandık görevlileri, başta partimiz adına görev yapan değerli yol arkadaşlarımız olmak üzere, her birisinin hassasiyetle görevlerini olabildiğince seri bir biçimde toparlayabilmeleri. Şimdiden ifade edeyim ki; sonuçların her şeyden önce şehrimize, ilçelerimize, bütün ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını dilerim.”