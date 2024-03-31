Özgür Özel'den ilk açıklama geldi

CHP Genel Merkezi tarafından, CHP lideri Özgür Özel'in 31 mart yerel seçim sonuçlarına ilişkin 21.30'da açıklama yapacağı bilgisi paylaşıldı. Oy sayımı sürerken, CHP Genel Merkezi'nde ilk açıklamasını yaptı. Özel'in konuşması sırasında gözlerinin dolması dikkat çekti.

Özel, şunları söyledi:

"CHP örgütüne teşekkür ediyorum. Seçim sonuçları göstermiştir ki seçmen Türkiye'de yeni bir siyasetin kurulmasına karar verdi. Bugün seçmen, 22 yıllık Türkiye fotoğrafını değiştirmeye karar verdi. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında iktidarın orantısız gücünü yerelden dengelemeye karar verdi. Türkiye İttifakı tarihi bir sonuç elde etti. Ülkemizin nasıl yönetilmesi gerektiğine dair de önemli mesaj verdi. Türkiye ittifakı tarihi bir karar vermiştir. Seçmenimiz açık bir mesaj vermiştir, bu mesaj bizlerin okumasıyla şu şekildedir; biz kaybedilen hukuk devleti vasfının geri gelmesini istiyoruz, farklılıklar zenginliğimizdir. Biz Türkiye Cumhuriyet vatandaşları olarak birlik ve beraberlik istiyoruz. Biz milletimizin verdiği bu mesajı kutsal bir emanet olarak görüyoruz. Bilinmesini isterim ki bu seçimlerin bir mağlubu yoktur.

"HALKIMIZ KÖTÜ NİYETİ CEZALANDIRDI"

Halkımız iyi hizmeti ödüllendirmiş, kötü hizmeti ve kötü niyeti cezalandırmıştır. CHP'nin 2019 yılında AKP'den aldığı İstanbul Ankara Mersin Adana ve Antalya belediye başkanlarımıza özel olarak teşekkür etmek isterim. Onlar merkezi yönetimin desteği olmasa da kösteği de olsa mazeret üretmeden iyi icraatın CHP temiz ve dürüst yönetir algısının yerleşmesine yaptıkları katkıyla bugünkü zaferin baş mimarlarıdır. Ayrıca elimizde olup geçen seçimde de kaybetmediğimiz belediye başkanlarımız en zor günlerde sancağı ellerinde taşıdıkları için ayrıca bir takdiri hak ediyorlar.

KILIÇDAROĞLU'NA TEŞEKKÜR MESAJI

Şehirlerimiz emin ellere teslime dilmiş, halkımızın yaşam alanlarını halk için yönetecek belediye başkanları seçilmiştir. Partimizin yaşadığı değişimi onayladıklarını ve kendi şehirleri için de istediklerini ifade etmek gerekiyor. Geçen Mayıs ayında yaşadığımız büyük üzüntüden sonra seçmenimizde yaşanan büyük duygusal kopuşa CHP kurultayına o kurultayda genel başkanı seçimle değişebilen bir partinin Türkiye'de olduğunu gösteren başta Sayın Kılıçdaroğlu'na ve delegelerine çok şey borçluyuz.

"BU EMANETİ BAŞIMIZIN ÜZERİNE KOYUYORUZ"

Bu seçimlerde hiç bir siyasi parti ile ittifak kurulmadığı halde CHP'nin gücü ve seçmenin vicdanının sandıkta kurduğu Türkiye ittifakı 2019 başarısını daha da büyütmüştür. Bu sonuçları bileri rehavete sevk edecek bir galibiyet olarak asla değil seçmenin bize açtığını bir kredi olarak gördüğümüzü ifade etmek isterim. Tüm seçmen gruplarından gelen Türkiye siyasetinin akışını esastan değiştiren bu desteğin partimize büyük bir sorumluluk yüklediğinin farkındayız. CHP artık tüm demokratların partisidir aynı zamanda milliyetçi muhafazakar Kürt demokratların aynı anda birlikte oy verebildikleri partidir. Bu seçmenleri CHP'li yaptık olarak okumuyoruz, bunu bize verdikleri bir görev olarak atfediyor bu emaneti başımızın üzerine koyuyoruz"

CHP'NİN ÖNDE OLDUĞU İLLERİ SAYDI

Özel, açıklamasında CHP'nin önde olduğu illeri şöyle sıraladı:

"Şu anda bizdeki verilere ve tüm kaynaklardan desteklenen verilere göre Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Eskişehir, Mersin, Muğla, Tekirdağ, İzmir ve İstanbul'u yeniden kazandık. Balıkesir, Bursa, Manisa ve Denizli büyükşehirlerini kazandık."

Kaynak: CUMHURİYET