Meral Akşener'in istifa edeceği iddia edildi: Açıklama geldi

İsyaaaan - İyi parti diye bir parti aslında hiç olmadı. Bir anlık gazla kurulmuş diğer partilerin desteğiyle bir yerlere gelmişti. Bugünkü seçim sonuçları da gösteriyor ki askı da böyle bir parti hiç olmadı. Ve genel başkan Meral Akşener de istifa ederse dağılır gider.