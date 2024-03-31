Meral Akşener'in istifa edeceği iddia edildi: Açıklama geldi

İYİ Parti’de kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesinin akabinde partisinden istifa eden eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"İYİ Parti Genel Başkanı Akşener; Kurultay kararı alarak yeniden aday olmayacağını açıkladı."
Cumhuriyet'in İYİ Parti içerisinden aldığı bilgiye göre, böyle bir durumun söz konusu olmadığı bildirildi.
Kaynak: sözcü
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
İsyaaaan - İyi parti diye bir parti aslında hiç olmadı. Bir anlık gazla kurulmuş diğer partilerin desteğiyle bir yerlere gelmişti. Bugünkü seçim sonuçları da gösteriyor ki askı da böyle bir parti hiç olmadı. Ve genel başkan Meral Akşener de istifa ederse dağılır gider.
Emekli - Dinlen artık çok yoruldun
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.