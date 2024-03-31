Derince Merkez Camisi'ndeki cenaze törenine, Kavurat'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Türkiye Tekvando Federasyonu Başkan Vekil Recep Temtek, sporcular, antrenörler ve vatandaşlar katıldı.Kavurat'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Çınarlı Mezarlığı 17 Ağustos Şehitliği'nde toprağa verildi.Sıla Medine Kavurat, 23 Mart'ta okul sporları müsabakaları için Çorum'a giderken babası Kocaeli Bölge Antrenörü Şevki Kavurat ile trafik kazası geçirmiş, önce Çakırı Devlet Hastanesine kaldırılmış, ardından Ankara Etlik Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi'ne sevk edilmişti.Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli tekvandocu Sıla Medine Kavurat'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımlamıştı.
31 Mar 2024 - 22:45- Asayiş Güncelleme:
Milli sporcu Sıla Medine Kavurat, Kocaeli'de defnedildi
Çankırı'da trafik kazası sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden milli tekvandocu 17 yaşındaki Sıla Medine Kavurat'ın cenazesi, Kocaeli'de defnedildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Türk - Mekanın cennet olsun .
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.