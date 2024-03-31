31 Mar 2024 - 22:47- Siyaset G:

Halk Hürriyet'i bekliyor!

Sandık sonuçları gelmeye devam ederken CHP’li İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet vatandaşı saat akşam 10'da BELSA Plaza’ya davet etmesi üzerine binlerce İzmitli Belsa önünde Hürriyeti bekliyor

Cihat Polat
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Halk Hürriyet'i bekliyor! mask
Halk Hürriyet'i bekliyor!
Halk Hürriyet'i bekliyor!
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Yerel seçimler için bugün 08.00’de başlayan oy kullanma işlemleri saat 17.00 itibariyle sona erdi. Sandıkların kapanmasından sonra oylar sayılmaya başladı. Kocaeli’nin seçim sonuçları en çok merak edilen ilçelerin başında olan İzmit’ten ilk sonuçlar gelmeye başladı. Hürriyet sonuçların ardından İzmitliler Belsa önünde toplandı

Halk Hürriyet'i bekliyor!
Halk Hürriyet'i bekliyor!
# seçim, BELSA

31 Mar 2024 - 22:47 - Siyaset

Mahreç  Cihat Polat

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(6)
06

Sessiz Cogunluk - Emeklilikte kademeye oy verilmiştir. Bizlerde bu ülkede yaşıyor ve vergi veriyoruz. Haksızlık giderilmeli.Bizimde emekli olmak hakkımızdır..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Nisan 08:03
05

Izmitli - Gúlűmse izmit hazir ol bir 5 yil daha hizmetsizlige :)

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 01 Nisan 00:08
04

Çekirge - Tam yol ileri hürriyet başkan yolun açık olsun hizmet nasıl verilir gösterdin.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 31 Mart 23:58
01

Söz - Tutuş hani belsada kahvaltı yapacaktın 2050 yılını bekle

Yanıtla . 10Beğen . 1Beğenme 31 Mart 22:56
02

Mehmet Özer - @Söz 01 nolu yoruma cevabı: Beşiktaş çarşıya gitmiştir

Yanıtla . 5Beğen . 1Beğenme 31 Mart 23:26
Diğer 4 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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