Halk Hürriyet'i bekliyor!

Yerel seçimler için bugün 08.00’de başlayan oy kullanma işlemleri saat 17.00 itibariyle sona erdi. Sandıkların kapanmasından sonra oylar sayılmaya başladı. Kocaeli’nin seçim sonuçları en çok merak edilen ilçelerin başında olan İzmit’ten ilk sonuçlar gelmeye başladı. Hürriyet sonuçların ardından İzmitliler Belsa önünde toplandı