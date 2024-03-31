Yerel seçimler için bugün 08.00’de başlayan oy kullanma işlemleri saat 17.00 itibariyle sona erdi. Sandıkların kapanmasından sonra oylar sayılmaya başladı. Kocaeli’nin seçim sonuçları en çok merak edilen ilçelerin başında olan İzmit’ten ilk sonuçlar gelmeye başladı. Hürriyet sonuçların ardından İzmitliler Belsa önünde toplandı
31 Mar 2024 - 22:47- Siyaset Güncelleme:
Halk Hürriyet'i bekliyor!
Sandık sonuçları gelmeye devam ederken CHP’li İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet vatandaşı saat akşam 10'da BELSA Plaza’ya davet etmesi üzerine binlerce İzmitli Belsa önünde Hürriyeti bekliyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(6 )
Sessiz Cogunluk - Emeklilikte kademeye oy verilmiştir. Bizlerde bu ülkede yaşıyor ve vergi veriyoruz. Haksızlık giderilmeli.Bizimde emekli olmak hakkımızdır..
Izmitli - Gúlűmse izmit hazir ol bir 5 yil daha hizmetsizlige :)
Çekirge - Tam yol ileri hürriyet başkan yolun açık olsun hizmet nasıl verilir gösterdin.
Emekli Rıza - Tutuş,tutuştun mu
Söz - Tutuş hani belsada kahvaltı yapacaktın 2050 yılını bekle
Mehmet Özer - Beşiktaş çarşıya gitmiştir
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.