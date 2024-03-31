Cumhurbaşkanı MYK’yı topluyor! Çok radikal karar ve değişiklikler bekleniyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MYK'ı(Merkezi Yönetim Kurulu) toplama kararı aldı. Toplantıda çok radikal karar alınması ve değişiklikler yapılması bekleniyor.
# Recep Tayyip Erdoğan, AKP, MYK, karar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MYK'ı(Merkezi Yönetim Kurulu) toplama kararı aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Can Cicek - emekliler gorevinizi yaptiniz tesekurler
Çekirge - Zalimin elinden kurtardı şükürler olsun Allah c.c vatandaşın a al ananı git demek nasılmış alma mazlumun ahını...
Vatandaş - Yapacağı en radikal ve olumlu karar, AKP'yi kapatıp,tümden Yeniden Refah Partisine katılmak olacaktır.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.