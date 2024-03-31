31 Mar 2024 - 22:51- Siyaset G:

Cumhurbaşkanı MYK’yı topluyor! Çok radikal karar ve değişiklikler bekleniyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MYK'ı(Merkezi Yönetim Kurulu) toplama kararı aldı.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri

31 Mar 2024 - 22:51 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.488.732 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
02

Çekirge - Zalimin elinden kurtardı şükürler olsun Allah c.c vatandaşın a al ananı git demek nasılmış alma mazlumun ahını...

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 01 Nisan 00:01
01

Vatandaş - Yapacağı en radikal ve olumlu karar, AKP'yi kapatıp,tümden Yeniden Refah Partisine katılmak olacaktır.

Yanıtla . 9Beğen . 4Beğenme 31 Mart 23:25
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL