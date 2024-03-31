YSK Başkanı'ndan yeni 'yerel seçim' açıklaması

Türkiye yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti.
YSK Başkanı Ahmet Yener, yerel seçime yönelik yeni bir açıklamada bulundu.
Yener şu ifadeleri kullandı:
"Sandıkların yüzede 51,2'si açıldı. Veri akışı devam etmektedir."
YSK Başkanı Ahmet Yener, yerel seçime yönelik yaptığı yeni açıklamada "Sandıkların yüzede 51,2'si açıldı. Veri akışı devam etmektedir" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.