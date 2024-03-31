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YSK Başkanı'ndan yeni 'yerel seçim' açıklaması

YSK Başkanı Ahmet Yener, yerel seçime yönelik yaptığı yeni açıklamada "Sandıkların yüzede 51,2'si açıldı. Veri akışı devam etmektedir" dedi.

YSK Başkanı'ndan yeni 'yerel seçim' açıklaması mask

Türkiye yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. 

YSK Başkanı Ahmet Yener, yerel seçime yönelik yeni bir açıklamada bulundu.

Yener şu ifadeleri kullandı:

"Sandıkların yüzede 51,2'si açıldı. Veri akışı devam etmektedir."
# ysk başkanı, yeni, türkiye

31 Mar 2024 - 22:56 - Siyaset

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