31 Mart Mahalli İdari seçimleri bugün saat 08.00’da başlayıp saat 17.00 itibariyle sona erdi. Oy kullanımının ardından Türkiye genelinde sandıkların yüzde 51’i Kocaeli’de genelinde ise sandıkların yüzde 61’i açılmış durumda. AKP’nin kesin gözüyle baktığı Derince, İzmit ve Karamürsel’de kesin olmayan sonuçlara geride olması diğer yandan Kandıra ve Körfez’de seçimin başa baş gitmesi AKP’de moralleri bozdu. Vatandaşlara hitap etmek için kurulan sahnenin etrafının boş olması da bir hayli dikkat çekti.
31 Mar 2024 - 22:55- Siyaset Güncelleme:
AKP Kocaeli’de meydanlar boş kaldı!
Bugün saat 08.00’da başlayan ve 17.00’da sona eren oy kullanımının ardından Kocaeli genelinde sandıkların yüzde 61’ı açılmış durumda. Açılan sandıkların ardından AKP Kocaeli’de ise karamsar bir hava hakim.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(19 )
Merkez - basit bi şey ama organizasyon firmasına ödeme yapıldı mı? bu ödeme hangi bütçeden yapıldı? tahir ağa kiralık araçlara bir sınırlama getir. herkes keyfi kullanıyor. gelecek seçim sen de silinirsin. hele o gölcük boş işler başkanı
Cumhuri̇yet - yazıklar olsun rumuzluya yanıttır: 'aç kalmaya korkan ,tevekkül etmeyi bilmeyen' ne demektir ?! Hiç akıl, izan var mı sizde ya da azıcık Allah korkusu toplum utancı?! ... Açlıktan intihar eden kaç kişi var basına yansıyan, ya bilinmeyenler!!! Türk çoçuğunun boyu kısaldı, sağlıklı beslenemediği için. Gelişemeyen bir nesil geliyor, hiç umurunuzda mı sizin?! Allah bir tek sizi mi yarattı?! Siz din tacirleri, dinbazlardan başkası bilmez mi Allah'ı ?! Bu ne cüret?! Allah, yalnız sizin midir?! Bu ne haddini bilmezlik!!! Allah'a yakınlığınızla oluşturduğunuz manzara ortada! Bu -sözde- müslüman haliniz, ya bir de inanmıyor olsaydınınz ne olacaktı ülkenin durumu?! Dini her kişisel çıkarınıza alet etmek değil utanma biktırmıyor mu sizi de... Yazıklar olsun asıl size ki; sizi hak etmeyen ülkenin bağrında kanırta kanırta her değerli, temiz ve güzel olanı sömürüyorsunuz! Çok söylediğiniz yaptıklarınızdan hiç inanmadığınızı açığa çıkardığınız Hakk'ın huzurunda da gerçek Türk Yargısı karşısında da hesap vereceksiniz!
Vatandaş - Sessizlik,, bazen güzeldir.Ruhu ve kafayı dinlendirir.
Cengi̇z - Birileri 13 - 0 mı dediii, hadeee genel seçimm varrrr.
İsyaaaan - İzmit'ten Muharrem tıpış :)
Körfez - Körfezde aday yanlışdı Şener söğüt çok kötü bir adaydı söyledik yazdık sağır sultan duydu Ankara duymadı derincede aday yanlışdı Adnan pala olsaydı çok farklı olurdu dedik yazdık Karamürsel yanlış adaydı yazdık söyledik Kandıra Ünal köken farkı var dedik yazdık söyledik acil il başkanı ve ilçe başkanlarını bu gece görevden alınması gerekir ilk önce il başkanı Derince ilçe bşk Kandıra ilçe bşk körfez ilçe bşk Karamürsel ilçe bşk izmit ilçe bşk ve MHP ilçe başkanları hemen kelleleri alıcan..,
Izmitli 41 - Bi yerlerinizi yırtsanız bu millet sizden nefret ettiğini ve Mustafa Kemal Atatürk ' ün yolunda olduğunu gösterdi .
Yazıklar Olsun - Aç kalmaya korkan mıllet Allah'a tevekkülü bilmeyen CHP ye oy verıcek tabı sasırdıkmı
Sana Yazıklar Olsun - Enf üstüne enf zorba halkı aşağıyan yönetim millet bıktı tevekkül ettide hatadan döndü yükseliş devri bitti duraklama ve yokoluşunuz başladı yiyin birbirinizi
Bilal - ne anlatıyon sen ya
Zafer - ARTIK yeter siz de evinize gidin bu iş bitti esas REİS bırakınca ne yapacaksınız onu düşünün, ortaya neler dökülecek
Çekirge - Kökten akepelilerin peşine azrailmi düştü Allah c.c zalimlerin elinden kurtardı şükürler olsun T.C halkı ders verdi.
Kurucesmeli - ???
Farklı Bakış - Kediler bile yok
Türk - Bölük dur kandıralı sende dur, diyemedi,
Selvi - Puahahah
Emekli - Makarna varmı
Emekli - Neyli istiyon dayı? Peynirli, domatesli, Kıymalı, rende kaşarlı, soslu, rizotto, yanına da çilek kompostosu uyar mı?
Emekli - Tüm emeklilerin selamı var birde çok bilmişler vardı şu kadar farkla alacağız diyen neredeler büyük konuşmamak lazım demek ki halkın tepkisi çok sert olur özellikle dar gelirlilerin
Demir - Emekli 4 yıl daha uzn adamın kollarında
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.