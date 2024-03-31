AKP Kocaeli’de meydanlar boş kaldı!

Cumhuri̇yet - yazıklar olsun rumuzluya yanıttır: 'aç kalmaya korkan ,tevekkül etmeyi bilmeyen' ne demektir ?! Hiç akıl, izan var mı sizde ya da azıcık Allah korkusu toplum utancı?! ... Açlıktan intihar eden kaç kişi var basına yansıyan, ya bilinmeyenler!!! Türk çoçuğunun boyu kısaldı, sağlıklı beslenemediği için. Gelişemeyen bir nesil geliyor, hiç umurunuzda mı sizin?! Allah bir tek sizi mi yarattı?! Siz din tacirleri, dinbazlardan başkası bilmez mi Allah'ı ?! Bu ne cüret?! Allah, yalnız sizin midir?! Bu ne haddini bilmezlik!!! Allah'a yakınlığınızla oluşturduğunuz manzara ortada! Bu -sözde- müslüman haliniz, ya bir de inanmıyor olsaydınınz ne olacaktı ülkenin durumu?! Dini her kişisel çıkarınıza alet etmek değil utanma biktırmıyor mu sizi de... Yazıklar olsun asıl size ki; sizi hak etmeyen ülkenin bağrında kanırta kanırta her değerli, temiz ve güzel olanı sömürüyorsunuz! Çok söylediğiniz yaptıklarınızdan hiç inanmadığınızı açığa çıkardığınız Hakk'ın huzurunda da gerçek Türk Yargısı karşısında da hesap vereceksiniz!