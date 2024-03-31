- Siyaset

AKP'nin yerel seçim hüsranı: Erdoğan açıklamasını erteledi

Kesin olmayan seçim sonuçlarının gelmesinin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması 00.30'a ertelendi.

AKP'nin yerel seçim hüsranı: Erdoğan açıklamasını erteledi mask

Yerel seçim için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. 

Sandıklar açılmaya devam ederken  AKP'li Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan’ın balkon konuşması yapıp yapmayacağı merak ediliyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 22.30'da açıklama yapacağı öğrenilmişti. 


Kesin olmayan sonuçların gelmeye başlamasının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması 00.30'a ertelendiği bildirildi. 

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan'ın mahalli idareler seçimi ile ilgili saat 00.30'da AKP Genel Merkezi'nde konuşma yapacağını açıkladı.

Kaynak: sözcü
# Recep Tayyip Erdoğan, AKP, türkiye, seçim, Cumhurbaşkanı Erdoğan

31 Mar 2024 - 23:32 - Siyaset

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Yorumlar

(2)
01

Emekli - Erdoğan sen kaybettin derhal erken seçim olmalı.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 31 Mart 23:59
02

Eski Tekaüt - @Emekli 01 nolu yoruma cevabı: Bu sefer haklısın emekli.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Nisan 08:50

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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