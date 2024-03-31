CHP Giresun'u geri aldı

CHP, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde Giresun'da birinci parti oldu.

Kesin olmayan sonuçlara göre saat 23.20 itibariyle CHP'nin adayı Fuat Köse oyların yüzde 56,5'ini alırken, AKP'nin adayı Aytekin Şenlikoğlu ise yüzde 39'da kaldı.

Böylece CHP, 2019 seçimlerinde kaybettiği Giresun'u geri almış oldu. 2019 yılında CHP adayı Kerim Aksu, yüzde 48,36 oy almış, AKP'nin adayı Aytekin Şenlikoğlu yüzde 48,86 ile birinci olmuştu. AKP seçimleri yaklaşık 300 oyla kazanmıştı.

2014 yılındaki yerel seçimde ise CHP yüzde 46,34'le birinci olmuştu.