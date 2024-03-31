31 Mar 2024 - 23:54- Siyaset G:

CHP'li Yıldızlı: "Körfez'de trafolara kedi giriyor"

31 Mart Yerel Seçimleri'nin heyecanı tüm Türkiye'de sürüyor. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde başa baş giden seçime ilişkin CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı'dan bir iddia geldi.

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CHP'li Yıldızlı: "Körfez'de trafolara kedi giriyor" mask

31 Mart Yerel Seçimleri'nin heyecanı tüm Türkiye'de sürüyor. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde başa baş giden seçime ilişkin CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı'dan bir iddia geldi. Yıldızlı Körfez'deki seçimde elektrik kesintileri yaşandığını ve sonuçlarda değişiklik olduğunu dile getirdi. İşte o açıklama: "KÖRFEZ'DE TRAFOLARA KEDİ GİRİYOR! Kuzey Mahallesinde, Kirazlıyalı'da, Yeniyalıda yaşanan elektrik kesintileri seçimi elimizden alma çabalarınıza yetmeyecektir. KÖRFEZ HALKI İLE BERABER HER BİR OYA SAHİP ÇIKACAĞIZ, SAĞLIKLI SONUÇLARI ALANA KADAR KÖRFEZ'DEN AYRILMAYACAĞIZ !"
# chp, Körfez, Harun Özgür Yıldızlı, türkiye

31 Mar 2024 - 23:54 - Siyaset

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