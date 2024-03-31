31 Mar 2024 - 23:56- Siyaset G:

İZMİT, DERİNCE VE KARAMÜRSEL'DE KAZANAN CHP OLDU

Oy sayımının devam ettiği Kocaeli'de son durumlara bakıldığında İzmit, Derince ve Karamürsel'de CHP kazandı.

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İZMİT, DERİNCE VE KARAMÜRSEL'DE KAZANAN CHP OLDU mask

2019 yerel seçimlerinde Büyükşehir ve 12 ilçeden sadece İzmit Belediyesi'ni kazanan Cumhuriyet Halk Partisi, bugün gerçekleşen 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Derince ile Karamürsel'i de kazanarak Kocaeli'de adeta AKP'de büyük şoka neden oldu

İzmit Belediyesi'nde yeniden başkan olarak seçilen Fatma Kaplan Hürriyet, rakibi Muharrem Tutuş'a büyük fark atarak yüzde 44,2'lik oy oranıyla, Derince'yi kazanan Sertif Gökçe yüzde 47,15 ve sandıkların tümü açıklanan Karamürsel'de ise yüzde 47,4 ile kazanan Ahmet Çalık oldu
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31 Mar 2024 - 23:56 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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Yorumlar

(7)
07

N.yigit - Seçimin kaderini Emekli belirledi hayırlı olsun

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Nisan 14:33
06

Emekli̇ - GEBZE DE AKP YE HAYIR DESEYDİ BUGÜN KBB BAŞKANIDA O KOLTUKTA OLMAYACAKTI.

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 01 Nisan 10:11
05

Serdarlı - Aslında sizin anlamadıgınız fantmanın kazanması degil zataen pişman olacaksınız yarın yemek yediginiz yeri kapatacak ucuz yediginiz yemeklerin parasını katvekat sizden alacak o zaman görecem sizi bunlar çok önemli degil benim için ama size soruyorum kaç tane pkk yandaşı izmite meclise işe başladıgında vicdanınız sızlamayacakmı ama biz mucadeleyi hiç bırakmayacagız onların karşısında...............

Yanıtla . 2Beğen . 3Beğenme 01 Nisan 09:23
04

Erol Demirbek - MAĞDUR EDİLEN EMEKLİ , AKP YE ÇİFT DALIP TUŞ ETTİ. EMEKLİ BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ .

Yanıtla . 5Beğen . 1Beğenme 01 Nisan 09:00
03

Erol Demirbek - ÇALIŞAN ADAYLAR VE ÖRGÜTLERİ KAZANDI. TEBRİKLER .

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 01 Nisan 08:58
02

Deri̇nce'li̇m - Millet küskün,millet kızgın,millet seçim bitti başladı geçim diyor,ekonomi berbat piyasa berbat, işçi emekli gününü nasıl geçirecek onu düşünüyor, günde 2 saat çalışan imama 4 tane emeklinin maaşını veriyorsun bumudur Müslümanlık bumudur adaletiniz

Millet yeter artık dedi,erken genel ve cumhurbaşkanlığı seçimleri konuşulmalı artık zamanı geldi

Yanıtla . 7Beğen . 2Beğenme 01 Nisan 05:19
01

Emekli İzmit Li - HEP yazdık Buralar gider Emekli Küser diye Anlamadıkları nı anladılar.Kimse bu kadarını beklemiyormuş Biz bekliyorduk Belsanın gazını kesmek ayağınıza sıkmaktı.

Yanıtla . 4Beğen . 1Beğenme 01 Nisan 01:15
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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