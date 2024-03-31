İZMİT, DERİNCE VE KARAMÜRSEL'DE KAZANAN CHP OLDU

Serdarlı - Aslında sizin anlamadıgınız fantmanın kazanması degil zataen pişman olacaksınız yarın yemek yediginiz yeri kapatacak ucuz yediginiz yemeklerin parasını katvekat sizden alacak o zaman görecem sizi bunlar çok önemli degil benim için ama size soruyorum kaç tane pkk yandaşı izmite meclise işe başladıgında vicdanınız sızlamayacakmı ama biz mucadeleyi hiç bırakmayacagız onların karşısında...............