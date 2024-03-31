İZMİT, DERİNCE VE KARAMÜRSEL'DE KAZANAN CHP OLDU

2019 yerel seçimlerinde Büyükşehir ve 12 ilçeden sadece İzmit Belediyesi'ni kazanan Cumhuriyet Halk Partisi, bugün gerçekleşen 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Derince ile Karamürsel'i de kazanarak Kocaeli'de adeta AKP'de büyük şoka neden oldu.
İzmit Belediyesi'nde yeniden başkan olarak seçilen Fatma Kaplan Hürriyet, rakibi Muharrem Tutuş'a büyük fark atarak yüzde 44,2'lik oy oranıyla, Derince'yi kazanan Sertif Gökçe yüzde 47,15 ve sandıkların tümü açıklanan Karamürsel'de ise yüzde 47,4 ile kazanan Ahmet Çalık oldu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(7 )
N.yigit - Seçimin kaderini Emekli belirledi hayırlı olsun
Emekli̇ - GEBZE DE AKP YE HAYIR DESEYDİ BUGÜN KBB BAŞKANIDA O KOLTUKTA OLMAYACAKTI.
Serdarlı - Aslında sizin anlamadıgınız fantmanın kazanması degil zataen pişman olacaksınız yarın yemek yediginiz yeri kapatacak ucuz yediginiz yemeklerin parasını katvekat sizden alacak o zaman görecem sizi bunlar çok önemli degil benim için ama size soruyorum kaç tane pkk yandaşı izmite meclise işe başladıgında vicdanınız sızlamayacakmı ama biz mucadeleyi hiç bırakmayacagız onların karşısında...............
Erol Demirbek - MAĞDUR EDİLEN EMEKLİ , AKP YE ÇİFT DALIP TUŞ ETTİ. EMEKLİ BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ .
Erol Demirbek - ÇALIŞAN ADAYLAR VE ÖRGÜTLERİ KAZANDI. TEBRİKLER .
Deri̇nce'li̇m - Millet küskün,millet kızgın,millet seçim bitti başladı geçim diyor,ekonomi berbat piyasa berbat, işçi emekli gününü nasıl geçirecek onu düşünüyor, günde 2 saat çalışan imama 4 tane emeklinin maaşını veriyorsun bumudur Müslümanlık bumudur adaletiniz
Millet yeter artık dedi,erken genel ve cumhurbaşkanlığı seçimleri konuşulmalı artık zamanı geldi
Emekli İzmit Li - HEP yazdık Buralar gider Emekli Küser diye Anlamadıkları nı anladılar.Kimse bu kadarını beklemiyormuş Biz bekliyorduk Belsanın gazını kesmek ayağınıza sıkmaktı.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.