Hürriyet: "Ahdim olsun Büyükşehir'i 5 yıl sonra alacağız"

Bugün yapılan 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde gayri resmi sonuçlara göre İzmit Belediye Başkanlığını 5 yıl sonra yeniden kazandığını ilan eden Fatma Kaplan Hürriyet Belsa Plaza önündeki toplanan kalabalığa seslendi.

OYUMUZU İKİ KATINA ÇIKARDIK

Hürriyet "Biz bu belediyeyi kolay kazanmadık, kolay vermeyiz demiştik. Bu sefer meclis çoğunluğuyla kazandık. Halkımızı bizi duydu. Halkımız hizmeti engelleyenlere büyük ders verdi. Halkımız bu kente rant uğruna zarar verenlere güzel bir tokat attı. Biz sosyal belediyeciliği ilke edinmiş dürüst insanlar 5 yılda milletimize hizmet etme adına var gücümüzle çalıştık. Biz ranta karşı halkın insanıyız dedik. Var gücümüzle çalıştık. İzmit'i hep birlikte gülümsettik. Oyumuzu daha da arttırdık. İki katına çıkardık.

AHDİM OLSUN BÜYÜKŞEHİRİ ALACAĞIZ

Çok şükür meclis çoğunluğu da bizim oldu. Tüm Türkiye'de kıpkırmızı bir harita çıkardık. Yıllar sonra artık Türkiye'de birinci partiyiz. Bu zafer emeklilerin, gençlerin, kadınların zaferi. Derince gülümsedi, Karamürsel gülümsedi inşallah Körfez'de gülümseyecek. Daha büyük bir hedef koyuyoruz. İzmit gülümsedi Kocaeli'de gülümseyecek. 5 yıl sonra ahdım olsun büyükşehiri aşacağız! Artık kibirli insanların 13-0 şımarıklığına izin vermeyeceğiz. Bu kentte omuz omuza çalışacağız.

PARTİZANLIK YAPMAYACAĞIZ

Herkesden bir ricam var. Sabahlara kadar kutlamalar konvoylar yapacağız. Birazdan hep birlikte Derince'ye geçeceğiz. Biz partizanlık yapmayacağız. Herkesi kucaklayacapız. Kazandık diye kimseyi ayırmayacağız. Bize oy vermeyenlere de kendimizi iyi anlatacağız. Oy veren insanlarımoz asla pişman olmayacak.