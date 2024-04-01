YRP Darıca adayından açıklama: “Biz kazandık!”

Türkiye, 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanlarını seçti. Darıca’da yarış 14 aday ile geçti. İlk 3 parti sırasıyla: AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeniden Refah Partisi oldu. Yeniden Refah Partisi Darıca Belediye Başkan Adayı Fatma Kurtuluş resmi olmayan sonuçlara göre üçüncü sırada yer aldı. Geçtiğimiz seçimde partisinin yüzde 4,7 olan oyunu yüzde 11’e çıkaran Fatma Kurtuluş, açıklamalarda bulundu. Kurtuluş yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Sevgili Darıcalılar; hep birlikte güzel bir süreç yaşadık. Gösterdiğiniz teveccühün değeri rakamlarla ifade edilemez. Ancak inanılmaz bir organizasyon gücüyle hazine yardımı dahi alamayan partimizle mücadele ettik. ‘Çamur at izi kalsın’ kampanyalarına maruz kaldık. Örneğin evladım bindiği takside annesinin ‘FETÖCÜ’ olduğunu öğrendi.

“ORANTISZ GÜÇLE KARŞI KARŞIYA KALDIK”

‘Kadından aday olmaz’ diyen ancak kadın milletvekillerine sahip fısıltı gazetesi mahallelerde ‘kadından yönetici olmaz’ algısını yaymakta geç kalmadı. Bize teveccüh gösteren kardeşlerimiz birebir takibe alındı, binalarına yeniden refahın bayraklarını asanlar ‘bu dükkan senin mi’ baskısına maruz kadı. Emin olun Yeniden Refah’ın Darıca’daki rüzgarını durdurmak isteyenlere hep birlikte epey ter döktürdük. Çok güzel ayrıntılar var ajandamda. Ve nihayetinde yüzde 4,7 olan oy oranımızı yüzde 11’lere taşıyarak geleceğin ‘Türkiye Partisi’ olduk. Aslında sizin oy verdiğiniz aday kazandı. Sadece işimiz biraz zordu. Orantısız bir güçle karşı karşıya kalarak ‘sohbet ortamında siyaset kabul etmiyoruz’ diyen çok saygıdeğer hocalarımıza bile ‘iktidar partisine oy vermek cihattır’ paylaşımlarını yaptırdı. Bunun ne kadar adil olduğunu siz düşünün.

“BİRLİK-BERABERLİK EYLEMLERİNE İHTİYAÇ VAR”

Asla ümitsizliğe kapılmayın. Adaleti, hakkaniyeti, dürüstlüğü savunmaya devam edin. Ranta, rüşvete karşı dimdik durmaya devam edin. Elbet bir gün ‘ahlak’ kazanacak! Aslında sizler bu onurlu ve dik duruşunuzla kazandınız, biz kazandık! Her şeyden de önemlisi ben sizi çok sevdim. Bu arada kazanan Darıcalıları canı gönülden tebrik ederim. İyi bir siyasi alternatif her daim kazandırır, halka kazandırır, hizmet noktasında kazandırır, yönetimi kaliteli hale getirir. Ancak şu anektodu da şuraya iliştirelim. Sevgili iktidar kardeşlerim; size oy vermeyen seçmeni lütfen düşman olarak görmeyin! Halkın gönlünü kazanmaya çalışın. Eşit hizmet noktasında duyarlı olun! Aba altından sopa göstermeyi bırakın! Darıca’da en çok duyduğumuz ‘rozet siyasetiydi’ Emin olun alternatif arayan seçmen hakikaten mustarip seçmendir. Hepimiz Türkiye vatandaşıyız hepimiz biriz. Birlik beraberlik söylemlerinden çok eylemlerine ihtiyaç var. Bize inanan, güvenen, oy veren tüm seçmenimi kucaklıyorum. Selam ve dua ile.”