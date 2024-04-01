01 Nis 2024 - 00:32 - Siyaset

Erbakan: "31 Mart seçimlerinde büyük bir sürprize imza attı"

AKP'yle yollarını ayırarak 31 Mart seçimlerine tek başına giren ve en çok oy olan üçüncü oy alan Yeniden Refah Partisi'nin lideri Fatih Erbakan, canlı yayında konuştu. Erbakan "Yüzde 6 oy aldık. Türkiye'nin üçüncü partisi olduk" dedi.