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Erbakan: "31 Mart seçimlerinde büyük bir sürprize imza attı"

AKP'yle yollarını ayırarak 31 Mart seçimlerine tek başına giren ve en çok oy olan üçüncü oy alan Yeniden Refah Partisi'nin lideri Fatih Erbakan, canlı yayında konuştu. Erbakan "Yüzde 6 oy aldık. Türkiye'nin üçüncü partisi olduk" dedi.

Erbakan: "31 Mart seçimlerinde büyük bir sürprize imza attı" mask

Cumhur İttifakı'na desteğini çekip, AKP'yle ters düşen ve Erdoğan'ın ağır eleştirilerine maruz kalan Yeniden Refah Partisi, 31 Mart seçimlerinde büyük bir sürprize imza attı.

Resmi olmayan verilere göre YRP, ülke genelinde yüzde 6 oy oranına ulaştı.

Bir açıklama yapan YRP lideri Fatih Erbakan, "Şanlıurfa Belediyesini, Yozgat Belediyesini kazandık. Ve 43 ilçe, 24 belde kazandık. Böylece 69 belediyeye ulaştık" dedi.

Kaynak: SÖZCÜ
# AKP, büyük, cumhur ittifakı, ilçe

01 Nis 2024 - 00:32 - Siyaset

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