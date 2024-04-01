Ahmet Çalık kimdir?

BİYOGRAFİ
Ahmet Çalık, 24 Kasım 1971'de Giresun'da doğdu. Yüksek öğrenimini, Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü'nde tamamladı. 1987 ile 1991 yılları arasında Karamürsel İdman Yurdu'nun sporcusu olarak Uzak Doğu sporlarıyla ilgilendi. 2013-2017 yılları arasında Karamürsel Emniyet Derneği Başkanlığı görevinde bulundu. 2014 Yerel Seçimleri'nde CHP'den Karamürsel Belediye Meclis Üyesi seçildi. Karamürsel'de 35 yıldır faaliyet gösteren bir tekstil firmasının sahibi olan Çalık, evli ve bir çocuk babasıdır.
BİYOGRAFİ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.