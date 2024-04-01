Ahmet Çalık kimdir?

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Ahmet Çalık, 24 Kasım 1971'de Giresun'da doğdu. Yüksek öğrenimini, Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü'nde tamamladı. 1987 ile 1991 yılları arasında Karamürsel İdman Yurdu'nun sporcusu olarak Uzak Doğu sporlarıyla ilgilendi. 2013-2017 yılları arasında Karamürsel Emniyet Derneği Başkanlığı görevinde bulundu. 2014 Yerel Seçimleri'nde CHP'den Karamürsel Belediye Meclis Üyesi seçildi. Karamürsel'de 35 yıldır faaliyet gösteren bir tekstil firmasının sahibi olan Çalık, evli ve bir çocuk babasıdır.