Mehmet Yasin Özlü kimdir?

Sandıkların hepsi açıldı ve AKP Başiskele adayı olan Mehmet Yasin Özlü tekrardan belediye başkanı oldu.

Özlü, 27.073 kişinin oyunu alırken en yakın rakibi olan Bağımsız adayı Hüseyin Ayaz ise 12.949 oy aldı.

-Özlü'nün özgeçmişi-

Mehmet Yasin Özlü, 1980 yılında Başiskele'de doğdu.

Yuvacık İlköğretim Okulu, İzmit Ortaokulu ve Seymen Lisesinden mezun olan Özlü, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesini bitirdi. Özlü, üniversite yıllarında siyasete girdi.

AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları kurucuları ve birinci dönem Yönetim Kurulu Üyeleri arasında yer alan Özlü, yüksek lisans derecesini Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden aldı.

2006 yılında AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı olan Özlü, Gençlik Kolları Başkanlığını takiben AK Parti Kocaeli İl Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde Gülen Yüzler Projesi Proje Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanı Gebze Özel Kalem Müdürlüğü, Sekapark Genel Müdürlüğü, Antikkapı Genel Müdürlüğü, Kocaeli Ulaşımpark Kurucu Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

31 Mart 2019'da Başiskele Belediye Başkanı seçilen Özlü, evli ve 3 çocuk babasıdır.