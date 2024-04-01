Erdoğan hezimeti kabul etti

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:
"Seçimi demokrasimize yakışır olgunlukta tamamladık. Millet sözünü sandık yoluyla söyler. Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. 31 Mart bizim için dönüm noktası. Bu seçimin galibi demokrasimizdir. Deliler gibi aşığım sizlere. Bu yolu beraber yürüyeceğiz. İradesini serbestçe sandığa yansıtan vatandaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Seçim sonuçlarımızın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 31 Mart seçimleri 18. seçim imtihanımız oldu. Yerel seçim imtihanından istediğimiz sonucu alamadık. Her olanda bir hayır vardır. Millet kararını vermiştir. Yüksek Seçim Kurulumuz sonuçları açıklayacaktır. Bu gerilemenin sonuçlarına bakacağız. "
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.