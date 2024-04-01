31 Mart yerel seçimlerinde vatandaş AKP’ye adeta göz dağı verdi. Türkiye genelinde CHP’nin tabloyu kırmızıya boyaması sonrası Kocaeli’de de 3 ilçede AKP hezimeti yaşandı. 13-0 yapmayı hedefleyen AKP özellikle umutlu olduğu İzmit’te büyük fark yedi. İl binasında toplanan parti temsilcileri sonuçları buradan takip etti fakat gece geç saatlere kadar herhangi bir açılamada bulunmadılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasının hemen ardından başkanların açıklama yapması bekleniyordu fakat beklenen olmadı. Parti temsilcilerinin yarın yazılı açıklama yapacakları aktarıldı.
01 Nis 2024 - 00:48- Siyaset Güncelleme:
Sandık sonucu sus pus etti! Açıklamalar yarın yazılı olacak…
AKP Kocaeli’de yaşadığı hezimet sonrası il teşkilatında adeta hüzün hakimken, parti temsilcilerinden bir açıklama bekleniyordu. Fakat beklenen olmadı açıklamanın yarın yazılı bir şekilde yapılacağı aktarıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.