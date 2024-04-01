Sandık sonucu sus pus etti! Açıklamalar yarın yazılı olacak…

31 Mart yerel seçimlerinde vatandaş AKP’ye adeta göz dağı verdi. Türkiye genelinde CHP’nin tabloyu kırmızıya boyaması sonrası Kocaeli’de de 3 ilçede AKP hezimeti yaşandı. 13-0 yapmayı hedefleyen AKP özellikle umutlu olduğu İzmit’te büyük fark yedi. İl binasında toplanan parti temsilcileri sonuçları buradan takip etti fakat gece geç saatlere kadar herhangi bir açılamada bulunmadılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasının hemen ardından başkanların açıklama yapması bekleniyordu fakat beklenen olmadı. Parti temsilcilerinin yarın yazılı açıklama yapacakları aktarıldı.