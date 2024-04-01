Kocaeli'de korkunç kaza: 4'ü çocuk 9 yaralı!

D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden Adem T. (49) idaresindeki 06 N 0608 plakalı otomobil ile Yusuf D. (23) yönetimindeki 41 FD 151 plakalı SUV tipi araç Muallimköy Mahallesi mevkisinde çarpıştı.Kazada sürücüler ile araçlardaki S.S. (17), E.D. (22), Z.S. (33), C.S. (8), A.S. (5), M.T. (23) ve S.T. (16) yaralandı.Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.