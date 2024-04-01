Kocaeli'de korkunç kaza: 4'ü çocuk 9 yaralı!

D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden Adem T. (49) idaresindeki 06 N 0608 plakalı otomobil ile Yusuf D. (23) yönetimindeki 41 FD 151 plakalı SUV tipi araç Muallimköy Mahallesi mevkisinde çarpıştı.Kazada sürücüler ile araçlardaki S.S. (17), E.D. (22), Z.S. (33), C.S. (8), A.S. (5), M.T. (23) ve S.T. (16) yaralandı.Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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# sağlık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.