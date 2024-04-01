Seçim bitti, geçim başladı

Bunun için seçim öncesinde hiç uğramadıkları salonlara, statlara gelenleri bugünden itibaren elimden geldiği kadar takip edeceğim. Seçim öncesi boy boy fotoğraf çektirip kendileriyle gizli gizli dalga geçen futbolcuların bile farkına varmadan bol keseden atan siyasiler, bakalım bugünden itibaren spor sahalarına adım atacaklar mı?

En güzel fırsat çarşamba günü. Tüm siyasilerin Kocaelispor- Göztepe maçında tribünde yerlerini almalarını bekliyorum. Seçim öncesi “Damarlarımı kesseniz yeşil siyah akar” diyenler, bakalım seçimden sonra o sahalara uğrayacaklar mı? Kocaelispor maçlarına gelecekler mi? Geçen sene başkanlık seçiminden sonra milletvekili seçilenlerin %90'ı ilk maça geldi. Bir daha hiçbir maça adım bile atmadı. Özellikle MHP ile kavgalı olan partiden uzak kalan Saffet Sancaklı, Kocaelispor stadına bir daha hiç uğramadı.

En acıtıcı olay da buydu zaten. Kentin kaptanı gemisini yalnız bırakmıştı. Siyasiler içerisinde Tahir Büyükakın doğal olarak maçlara gelse de gelmese de, Kocaelispor’a mecburen de olsa sahip çıkan isim olarak çok fazla eleştirilmeyecektir.

Çünkü sürekli takımın içindedir. Fatma Hanım ona keza Kocaelispor’a en erken gelen siyasetçilerden biridir. Hikmet Erenkaya da aday olmadı, ama o da Kocaelispor’u hiç yalnız bırakmadı gerçekten.

Ancak diğerleri için aynı şeyi söyleyemem. Yani hem siyasi olup, hem kanım yeşil siyah akar diyenlerin %99'u hepimizi yanılttı. Bakalım bu seçim sonrasına uyandığımız bu günde de o siyasiler Kocaelispor’a destek verecek mi? Tabii sadece Kocaelispor’a değil, bütün ilçe, mahalle takımlarının idmanlarını ziyaret edip oy isteyen, destek sözü veren siyasiler, bakalım seçimini kaybettikten sonra da bu kulüplerle yakından ilgilenecekler mi?

Aslında her şey çok basit. Kulüplerin yerinde olsam idmana gelip, maça gelip oy isteyen, seçimi kaybettikten sonra bir daha kapıyı çalmayanlara, kulüp yönetimleri kesinlikle bir sonraki seçim öncesinde kapılarını açmamaları gerekir. Ziyaret için randevu isteyenlere randevu vermemeleri gerekir. Bir spor kulübünün duruşu bu olmalıdır. Yıllardır bol keseden atan, idmanlara gelip takımlara destek sözü veren siyasiler içerisinde, kazandıktan sonra da kulüplerin kapısını bir daha açmayanlara rastladım. Halbuki her zaman söylediğim gibi, seçmenin kalbine giden yol spor sahalarından, özellikle de futboldan geçer. Bu seçim sonrasında artık gürültü bitti. Benim verdiğim iki yıllık süre de bitti. Kulüpler artık daha huzurlu çalışma ortamı bulabilecekler. Siyasi olarak birbirlerinden ayrılmayacaklar. Ama ya destekten mahrum kalacaklar, ya da daha çok desteklenecekler. Ayarı olmayacak. Bunu hep birlikte göreceğiz.

Kentin bir hafızası yok. Her zaman söylüyorum yapılanlar çabuk unutuluyor. 2009'da göz göre göre Süper Lig'e çıkartılan ve bunu siyasi olarak kullanan Kocaelispor iki sene sonra kapanmanın eşiğine geldi.

Amatöre düştü. Kilit vurulma noktasına kadar geldi. Bugünleri unutan bir insanın Kocaelisporlu olduğuna kesinlikle inanmam.

Gerçek Kocaelispor taraftarı kulübünün tarihini bilir. 30-40 sene öncesini hatırlar. Bilmese bile araştırıp öğrenir.

Maalesef Kocaelispor hızla İstanbul adını taşıyan İstanbul sporunun 150 kişiye oynayacak hale gelmesine adım atıyor. Kendine iyice yabancılaşan kentte gün gelecek Kocaelisporlu bulmak imkansız hale gelecektir. Sebebi işte bu tarihe sahip çıkmamaktır.

Tarih göz göre göre teker türe ediyor. Kocaelispor yine düne kadar seçime alet edildi. Bu yazı yazılırken henüz kazananlar belli değildi.

Ama kaybedenin Kocaelispor olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Sadece 2009'da Süper Ligi yükselişimizi ve sonraki 10 yılda yaşadıklarımızı hatırlamanız yeterlidir. Başka bir şeyde beklemeyin.

Bizler yerel gazeteciler olarak 9-10 gol yiyip sağdan boynu bükük ayrılan 15-16 yaşındaki çocukları yalnız bırakmadık. Ama bütün kent yalnız bıraktı. O çocukları bir çoğu futboldan nefret etti.

Bursa'da, Altay'da, İzmir'de bize gol atan takımlar yılların intikamını 15-16 yaşında çocuklardan aldılar. Tabii bunu da unutmuyoruz. İşte Bursa'nın içinde bulunduğu durum.

Süper Lig kazanan komşu Bursa Spor acınacak hale düştü. Bizim kaderimizi yaşıyor. Hala başını kuma gömüp bir tarafını açıkta bırakan TFF, Türk futbolunu kademe kademe iflasa kadar getirdi.

Süper Lig'de 5 kulüp transfer yasayla karşı karşıya. Yasayı kaldıran Eyüpspor'un arkada tam 20 dosyası daha bulunduğu söyleniyor. Sezon bittiğinde göreceğiz.

Böylesi iflas noktasına gelen Türk futbolunda Kocaelispor ve Bursaspor gibi iki kulübü liglerde tutamayan zihniyet sonumuzu hazırlamıştır. Ve bu tamamen siyasidir. Kocaelispor'u kullanıp mendil gibi kenara atan siyasiler mümkünse bir daha maça da gelmesin.

Kullanabileceğiniz kadar kullandığınız kulübe. Dün itibariyle ilişkinizi kesin biz de yolumuza bakalım. Bu kulüpte 5 yıldır arka planda kalıp bütün transferlerden komisyon alan siyasetçi kim? Zonguldak'ta bu siyasetçiye futbolcu söyleyip zorla aldırtan kim? Onun İzmit'teki maşası kim? Bunların isimlerini daha önceki yazılarında yazdım.

Tek tek açık açık yazdım. Kocaeli Birlik Spor ve Fikri Işık dönemini yeniden irdeleyip orada neler yapıldığını belgelemek lazım. Aksi takdirde o dönemde isimleri geçen bütün siyasiler zan altındadır.