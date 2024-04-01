Kartepe yeniden Kocaman dedi

Sandıkların hepsi açıldı ve AKP Kartepe adayı olan Muhammet Mustafa Kocaman tekrardan belediye başkanı oldu.

Oyların yüzde 45.64'ünü alan Kocaman, 35.569 seçmenin oyunu alırken en yakın rakibi olan Cumhuriyet Halk Partisi adayı Nilay Merttürk ise oyların yüzde 32.24'ünü alırken 25.126 seçmenin oyunu aldı.