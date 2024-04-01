01 Nis 2024 - 01:26- Siyaset G:

Kartepe yeniden Kocaman dedi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde belediye başkanlığını tekrardan AKP adayı Muhammet Mustafa Kocaman kazandı.

HABER MERKEZİ
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Kartepe yeniden Kocaman dedi mask

Sandıkların hepsi açıldı ve AKP Kartepe adayı olan Muhammet Mustafa Kocaman tekrardan belediye başkanı oldu.

Oyların yüzde 45.64'ünü alan Kocaman, 35.569 seçmenin oyunu alırken en yakın rakibi olan Cumhuriyet Halk Partisi adayı Nilay Merttürk ise oyların yüzde 32.24'ünü alırken 25.126 seçmenin oyunu aldı.
# AKP, cumhuriyet, oldu, Kartepe

01 Nis 2024 - 01:26 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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