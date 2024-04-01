Körfez'de seçmenin seçimi Söğüt!

Sandıkların hepsi açıldı ve AKP Körfez adayı olan Şener Söğüt tekrardan belediye başkanı oldu.

Oyların yüzde 36.48'sini alan Söğüt, 34.217 seçmenin oyunu alırken en yakın rakibi olan Cumhuriyet Halk Partisi adayı Tayfun Balıkçı ise oyların yüzde 34.9'unu alırken 32.742 seçmenin oyunu aldı.