Körfez'de seçmenin seçimi Söğüt!

Sandıkların hepsi açıldı ve AKP Körfez adayı olan Şener Söğüt tekrardan belediye başkanı oldu.
Oyların yüzde 36.48'sini alan Söğüt, 34.217 seçmenin oyunu alırken en yakın rakibi olan Cumhuriyet Halk Partisi adayı Tayfun Balıkçı ise oyların yüzde 34.9'unu alırken 32.742 seçmenin oyunu aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.