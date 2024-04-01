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ÖMEROĞLU, DİLOVASI BELEDİYESİ'NIN YENİ BAŞKANI

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde belediye başkanlığını AKP adayı Ramazan Ömeroğlu kazandı.

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ÖMEROĞLU, DİLOVASI BELEDİYESİ'NIN YENİ BAŞKANI mask
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Sandıkların hepsi açıldı ve AKP Dilovası adayı olan Ramazan Ömeroğlu belediye başkanı oldu.

Oyların yüzde 32.6'sini alan Ömeroğlu, 8.714 seçmenin oyunu alırken en yakın rakibi olan DEM Parti adayı Mustafa Avci ise oyların yüzde 26.84'ünü alırken 7.175 seçmenin oyunu aldı.
# AKP, oldu

01 Nis 2024 - 01:50 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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