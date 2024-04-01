CHP'lilerin itiraz dilekçeleri kayıp!

Türkiye 5 yıl boyunca kendisini yönetecek belediye başkanlarını muhtarlarını ve belediye meclis üyelerini seçmek için bugün sandığa gitti. Oy sayım işleminin yavaş yavaş sona ermesinden sonra kazanan adaylar yavaş yavaş belli olmaya başladı. Yarışın kıyasıya devam ettiği Körfez'de İlçe Seçim Kurulu'nda kesin olmayan sonuçlara göre seçimin kazananı 1700 oy farkla AKP oldu. Sonucun ardından

CHP'liler 4 kez itiraz dilekçesi verdiklerini ve bu dilekçelerin kayıp olduğunu iddia ederek 4700 geçersiz oy için yeniden itiraz dilekçesi hazırlayacak.