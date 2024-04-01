- Siyaset

CHP'lilerin itiraz dilekçeleri kayıp!

Türkiye bugün 31 Mart Yerel Seçimleri için bugün sandığa gitti. Gelen son sonuçlara göre Körfez'de seçimin galibi kesin olmayan sonuçlara göre 1700 farkla AKP oldu. CHP'liler ise geçerli olmayan 4700 oy için itirazda bulunacak

Cihat Polat
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CHP'lilerin itiraz dilekçeleri kayıp! mask
CHP'lilerin itiraz dilekçeleri kayıp!
CHP'lilerin itiraz dilekçeleri kayıp!
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Türkiye 5 yıl boyunca kendisini yönetecek belediye başkanlarını muhtarlarını ve belediye meclis üyelerini seçmek için bugün sandığa gitti. Oy sayım işleminin yavaş yavaş sona ermesinden sonra kazanan adaylar yavaş yavaş belli olmaya başladı. Yarışın kıyasıya devam ettiği Körfez'de İlçe Seçim Kurulu'nda kesin olmayan sonuçlara göre seçimin kazananı 1700 oy farkla AKP oldu. Sonucun ardından
CHP'liler 4 kez itiraz dilekçesi verdiklerini ve bu dilekçelerin kayıp olduğunu iddia ederek 4700 geçersiz oy için yeniden itiraz dilekçesi hazırlayacak.

CHP'lilerin itiraz dilekçeleri kayıp!
CHP'lilerin itiraz dilekçeleri kayıp!
# ilçe, AKP, seçim, türkiye, oldu, Meclis, chp

01 Nis 2024 - 01:59 - Siyaset

Mahreç  Cihat Polat

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