Fark 1395' geçersiz oy 5014! Körfez'de Balıkçı tüm sandıklara itiraz edecek

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde sandıkların açılmasıyla birlikte hemen hemen tüm Türkiye’de AKP ağır bir yenilgi ile karşı karşıya.
GEÇERSİZ OYLAR İLE FARK SONUCU DEĞİŞTİRİYOR
Gelen oy torbalarının ağzınin usulüne uygun şekilde mühürlü olmaması, geçersiz oyların 5 bin 14 olması ancak AKP adayı ile Balıkçı'nın arasındaki farkın 1395 olması sebebiyle seçimin sonucunu değiştirebilir nitelikte olması ve elektrik kesintisi gibi teknik sıkıntıların olması nedeniyle Körfez'deki 401 sandığın tamamına 3 ayrı itirazda bulunuldu.
KADERİNİ ETKİLİYOR
Balıkçı "Geçersiz oylar seçimin kaderini etkiliyor. Bu zaman içinde elektrik kesintisi olması sandık güvenliğini riske atmıştır."ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(13 )
Bisstoon Eses - Emekli dernekleri peşini bırakmaz..!!
Bisstoon Eses - Kocaeli emeklileri bile rest çekmişti. Ak partiye bence sonuç şaibeli...!!
Hasan - Körfez de seçim yenilenmeli zaten akp nin en zayıf olduğu ilçe Körfez di
Körfez - Şener Söğüt ün nesine oy verdiler anlamıyorum.50 yaşındayım Şener Söğüt yüzünden ilk defa chp ye oy verdim.Umarım itirazlar sonucunda chp kazanır
Hekimoğlu - İnşallah
İzmi̇tli̇ - Bunlar iktidarı ve belediyeleri kaybetmemek için her pisliği yaparlar.akp bir rant partisidir
Yazık - Elektrikler kesilmiş yazık siyasi seviye bu kadar düşürülmemeli Vatan toprakları yabancılara satılrken sesleri çıkmayanlar oyları hile ile kazanma peşindeler.Bu çağda elektrikleri kesecek kadar aciz duruma düşmek çok üzücü ve utanç verici.
Efexor - aqp den her şey beklenir.
Ger 14 - AKP NİN EN BUYUK ZEVKİDİR TRAFOYA KEDİ SOKMAK,HİRSİZLİK,HARAM KUL HAKKİ YEMEK V.S.O YUZDEN BİRAKMAYİN BU İSİN PESİNİ
ALİ VELİ - DEMEKKİ TRAFOYA KEDİ GİRDİ.
Dr. Hannibal Lecter - Mehmet çözer. Körfez kırmızı
1907 - Takibe devam...Neden olmasın..
Kadir41 - İtirazın arkasında ısrarla durulmalı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.