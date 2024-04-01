Fark 1395' geçersiz oy 5014! Körfez'de Balıkçı tüm sandıklara itiraz edecek

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde sandıkların açılmasıyla birlikte hemen hemen tüm Türkiye’de AKP ağır bir yenilgi ile karşı karşıya.

GEÇERSİZ OYLAR İLE FARK SONUCU DEĞİŞTİRİYOR

Gelen oy torbalarının ağzınin usulüne uygun şekilde mühürlü olmaması, geçersiz oyların 5 bin 14 olması ancak AKP adayı ile Balıkçı'nın arasındaki farkın 1395 olması sebebiyle seçimin sonucunu değiştirebilir nitelikte olması ve elektrik kesintisi gibi teknik sıkıntıların olması nedeniyle Körfez'deki 401 sandığın tamamına 3 ayrı itirazda bulunuldu.

KADERİNİ ETKİLİYOR

Balıkçı "Geçersiz oylar seçimin kaderini etkiliyor. Bu zaman içinde elektrik kesintisi olması sandık güvenliğini riske atmıştır."ifadelerini kullandı.