01 Nis 2024 - 08:35- Siyaset G:

Fark 1395' geçersiz oy 5014! Körfez'de Balıkçı tüm sandıklara itiraz edecek

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Fark 1395' geçersiz oy 5014! Körfez'de Balıkçı tüm sandıklara itiraz edecek
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31 Mart 2024 yerel seçimlerinde sandıkların açılmasıyla birlikte hemen hemen tüm Türkiye’de AKP ağır bir yenilgi ile karşı karşıya. 

GEÇERSİZ OYLAR İLE FARK SONUCU DEĞİŞTİRİYOR

Gelen oy torbalarının ağzınin usulüne uygun şekilde mühürlü olmaması, geçersiz oyların 5 bin 14 olması ancak AKP adayı ile Balıkçı'nın arasındaki farkın 1395 olması sebebiyle seçimin sonucunu değiştirebilir nitelikte olması ve elektrik kesintisi gibi teknik sıkıntıların olması nedeniyle Körfez'deki 401 sandığın tamamına 3 ayrı itirazda bulunuldu.

KADERİNİ ETKİLİYOR

Balıkçı "Geçersiz oylar seçimin kaderini etkiliyor. Bu zaman içinde elektrik kesintisi olması sandık güvenliğini riske atmıştır."ifadelerini kullandı.
# Tayfun Balıkçı, Körfez, AKP, türkiye, 2024

01 Nis 2024 - 08:35 - Siyaset

Mahreç  Cihat Polat

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Yorumlar

(13)
12

Bisstoon Eses - Kocaeli emeklileri bile rest çekmişti. Ak partiye bence sonuç şaibeli...!!

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Nisan 16:23
11

Hasan - Körfez de seçim yenilenmeli zaten akp nin en zayıf olduğu ilçe Körfez di

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 01 Nisan 14:01
09

Körfez - Şener Söğüt ün nesine oy verdiler anlamıyorum.50 yaşındayım Şener Söğüt yüzünden ilk defa chp ye oy verdim.Umarım itirazlar sonucunda chp kazanır

Yanıtla . 9Beğen . 0Beğenme 01 Nisan 12:03
08

İzmi̇tli̇ - Bunlar iktidarı ve belediyeleri kaybetmemek için her pisliği yaparlar.akp bir rant partisidir

Yanıtla . 16Beğen . 0Beğenme 01 Nisan 10:44
07

Yazık - Elektrikler kesilmiş yazık siyasi seviye bu kadar düşürülmemeli Vatan toprakları yabancılara satılrken sesleri çıkmayanlar oyları hile ile kazanma peşindeler.Bu çağda elektrikleri kesecek kadar aciz duruma düşmek çok üzücü ve utanç verici.

Yanıtla . 15Beğen . 0Beğenme 01 Nisan 10:37
05

Ger 14 - AKP NİN EN BUYUK ZEVKİDİR TRAFOYA KEDİ SOKMAK,HİRSİZLİK,HARAM KUL HAKKİ YEMEK V.S.O YUZDEN BİRAKMAYİN BU İSİN PESİNİ

Yanıtla . 21Beğen . 0Beğenme 01 Nisan 10:12
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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