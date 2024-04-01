Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın 2 saatte söndürüldü

Gebze ilçesi Adem Yavuz Mahallesi 2334/9 Sokakta bulunan geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. İş yeri alevlere kapılırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Geri dönüşüm fabrikası yanında bulunan akaryakıt istasyonuna alevlerin sıçramaması büyük faciayı önledi. Geri dönüşüm fabrikası küle dönerken ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Gebze ilçesi Adem Yavuz Mahallesi 2334/9 Sokakta bulunan geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. İş yeri alevlere kapılırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Geri dönüşüm fabrikası yanında bulunan akaryakıt istasyonuna alevlerin sıçramaması büyük faciayı önledi. Geri dönüşüm fabrikası küle dönerken ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.