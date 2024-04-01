CHP Körfez'de oy torbalarının güvenliğinden endişeli

GEÇERSİZ OYLAR İLE FARK SONUCU DEĞİŞTİRİYOR

Gelen oy torbalarının ağzınin usulüne uygun şekilde mühürlü olmaması, geçersiz oyların 5 bin 14 olması ancak AKP adayı ile Balıkçı'nın arasındaki farkın 1395 olması sebebiyle seçimin sonucunu değiştirebilir nitelikte olması ve elektrik kesintisi gibi teknik sıkıntıların olması nedeniyle Körfez'deki 401 sandığın tamamına 3 ayrı itirazda bulunuldu.

KAMERA OLMAMASI ENDİŞELENDİRDİ

İtiraz dilekçeleri verilirken CHP'nin 3 Kocaeli milletvekili oyların güvenliği için ekstra önlemler ve taleplerde bulunması üzerine ilçe seçim kurulu başkanı partilerin salonun kapısında 3'er partili beklemesine karar verdi. Öte yandan oyların bulunduğu salonda kamera olmaması CHP'lileri endişelendirdi.