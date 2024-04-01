01 Nis 2024 - 08:40- Siyaset G:

CHP Körfez'de oy torbalarının güvenliğinden endişeli

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde sandıkların açılmasıyla birlikte hemen hemen tüm Türkiye’de AKP ağır bir yenilgi ile karşı karşıya.

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
CHP Körfez'de oy torbalarının güvenliğinden endişeli
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GEÇERSİZ OYLAR İLE FARK SONUCU DEĞİŞTİRİYOR

Gelen oy torbalarının ağzınin usulüne uygun şekilde mühürlü olmaması, geçersiz oyların 5 bin 14 olması ancak AKP adayı ile Balıkçı'nın arasındaki farkın 1395 olması sebebiyle seçimin sonucunu değiştirebilir nitelikte olması ve elektrik kesintisi gibi teknik sıkıntıların olması nedeniyle Körfez'deki 401 sandığın tamamına 3 ayrı itirazda bulunuldu.

KAMERA OLMAMASI ENDİŞELENDİRDİ

İtiraz dilekçeleri verilirken CHP'nin 3 Kocaeli milletvekili oyların güvenliği için ekstra önlemler ve taleplerde bulunması üzerine ilçe seçim kurulu başkanı partilerin salonun kapısında 3'er partili beklemesine karar verdi. Öte yandan oyların bulunduğu salonda kamera olmaması CHP'lileri endişelendirdi.
# AKP, chp, seçim, ilçe, karar

01 Nis 2024 - 08:40 - Siyaset

Mahreç  Cihat Polat

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Yorumlar

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Hodrimydn41 - Kazansanızda kaybetsenizde işiniz gücünüz çamur

Yanıtla . 3Beğen . 3Beğenme 01 Nisan 09:40
01

Erol Demirbek - akp işi şansa da seçmenin oyuna da bırakmaz. itiraz etmekte fayda var .

Yanıtla . 8Beğen . 1Beğenme 01 Nisan 08:51

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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