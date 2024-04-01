Ramazan Ömeroğlu kimdir?

Resmi olmayan sonuçlara göre açılan sandıklardaki oyların 32,62’sini Ramazan Ömeroğlu alırken Ömeroğlu’nun en yakın rakibi DEM Parti adayı Mustafa Avcı oyların 26,84’ünü aldı.

RAMAZAN ÖMEROĞLU KİMDİR?

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde AK Parti’nin Belediye Başkan adayı olan Ramazan Ömeroğlu, 1968 yılında Ağrı’nın Hamur ilçesinde doğmuştur. 1974 yılından itibaren Dilovası’nda yaşayan Ömeroğlu, lise eğitimini tamamladıktan sonra iş hayatına adım atmış ve uzun yıllardır Dilovası’nda faaliyet gösteren Sürlim İnşaat firmasının sahibi konumundadır.

Ramazan Ömeroğlu, siyasi kariyerine Refah Partisi Belde Gençlik Kolları Yöneticiliği ile başlamıştır. Daha sonra Fazilet Partisi Belde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Belediye Meclis Üyeliği gibi çeşitli görevlerde bulunmuştur. 2000 yılında Saadet Partisi’nin Kurucu Belde Başkanlığı görevini üstlenmiş ve 2002 yılında AK Parti’ye geçiş yaparak Seçim İşlerinden Sorumlu Belde Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiştir.

AK Parti’nin Dilovası İlçe Teşkilatı’nda uzun yıllardır çeşitli kademelerde görev alan Ramazan Ömeroğlu, belediye başkanlığı için adaylığını açıklamıştır. Ömeroğlu, siyasi ve sosyal geçmişiyle seçmenlerin dikkatini çekmeye devam etmekte ve Dilovası’nın geleceği için kritik bir dönemeçte aday olarak belirlenmiştir.

Tavşancıl’da ikamet eden Ramazan Ömeroğlu, İngilizce dilini iyi derecede bilmektedir. Evli ve beş çocuk babasıdır. Aile hayatına verdiği önem ve kişisel özellikleriyle de tanınan Ömeroğlu, Dilovası’nın kalkınması ve ilerlemesi için kararlı bir duruş sergilemektedir.