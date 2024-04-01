AKP'li Büyükakın yeniden seçilirken 9 ilçede AKP, 3 ilçede ise CHP adayı kazandı

Kocaeli’de 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde resmi olmayan sonuçlara göre Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı mevcut başkan AKP’li Tahir Büyükakın yeniden kazandı. 12 ilçenin 9’inde AKP’li, 3’ünde ise CHP’li adaylar kazandı. Merkez ilçe olan İzmit’i CHP’li Fatma Kaplan Hürriyet kazanırken, Derince ilçesinde CHP’li Sertif Gökçe, Karamürsel ilçesinde CHP’li Ahmet Çalık, Başiskele ilçesinde AKP’li Yasin Özlü, Çayırova ilçesinde AKP’li Bünyamin Çiftçi, Darıca ilçesinde AKP’li Muzaffer Bıyık, Dilovası ilçesinde AKP’li Ramazan Ömeroğlu, Gebze ilçesinde AKP’li Zinnur Büyükgöz, Gölcük ilçesinde AKP’li Ali Yıldırım Sezer, Kandıra ilçesinde AKP’li Erol Ölmez, Kartepe ilçesinde AKP’li Muhammet Mustafa Kocaman ve Körfez ilçesinde AKP’li Şener Söğüt kazandı.

KÖRFEZ VE KANDIRA’DA CHP’DEN İTİRAZ

Resmi olmayan sonuçlara göre AKP’li adayların kazandığı ancak sonuçların birbirine çok yakın olduğu Körfez ve Kandıra ilçelerinde itirazların sürdüğü ve ilçe seçim kurullarının değerlendirmelerinin devam ettiği öğrenildi.

İZMİT BELEDİYESİ ÖNÜNDE KUTLAMA

Resmi olmayan sonuçların ardından İzmit Belediyesi önünde kutlamalar düzenlendi. CHP’li mevcut başkan Fatma Kaplan Hürriyet’in yeniden İzmit Belediye Başkanı seçildiğinin belli olmasının ardından binlerce kişi İzmit Belediyesi binası önünde toplandı. Havai fişeklerin atıldığı kutlamalarda Başkan Hürriyet, belediye önüne getirilen seçim otobüsünün üzerinden meydanda toplanan kalabalığı selamladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ni kazanan AKP, herhangi bir kutlama programı düzenlemedi.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TAHİR BÜYÜKAKIN KİMDİR?

31 Mart Yerel Seçimleri’nde ikinci kez Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen AKP’li Tahir Büyükakın, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, 1969 yılında dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nde 1993'te araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlayan Büyükakın, doktora çalışmalarını İstanbul Üniversitesi'nde tamamladı. Büyükakın, 2002'de Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Politikası Ana Bilim Dalı yardımcı doçent kadrosuna atandı. Bölüm başkan yardımcılığı görevine 2007 yılında getirilen Büyükakın, 2013'te doçent unvanını aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne 2005- 2007 yıllarında danışmanlık yapan Büyükakın, 2007 yılı sonunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreter yardımcısı olarak göreve başladı, 2014'e kadar bu görevi yürüttükten sonra genel sekreter olarak atandı. Evli ve 3 çocuk babası Tahir Büyükakın, 2017 yılında Bilecik Valisi olarak atandı.

İZMİT BELEDİYE BAŞKANI FATMA KAPLAN HÜRRİYET KİMDİR?

31 Mart Yerel Seçimleri’nde ikinci kez İzmit Belediye Başkanı seçilen CHP’li Fatma Kaplan Hürriyet, 1982 yılında doğdu. Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitiren Hürriyet, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde özel hukuk yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Hürriyet, mezun olduktan sonra 2015 yılına kadar Kocaeli Barosuna bağlı serbest avukat olarak çalıştı. Hürriyet, CHP'de Mehmetalipaşa Mahalle Temsilciliği, İzmit İlçe Örgütünde Örgütlenme Komisyonu Üyeliği, Emek Komisyonu Üyeliği ve İlçe Yöneticiliği görevlerinin yanı sıra Kocaeli İl Örgütü İl Kadın Kolları yöneticiliği görevlerinde bulundu. 7 Haziran 2015'te yapılan 25’inci Dönem Milletvekili Seçimleri’nde CHP Kocaeli Milletvekili seçildikten sonra 25, 26 ve 27’nci Dönem Kocaeli Milletvekilliği, 25’inci Dönem TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyeliği, 26’ncı Dönem Anayasa Komisyonu Üyeliği, 27’inci Dönem TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi olarak çalışmalarda bulundu.31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İzmit Belediye Başkanı seçilen Fatma Kaplan Hürriyet, evli ve bir çocuk annesidir