Mustafa Kocaman kimdir?

MUSTAFA KOCAMAN KİMDİR?

Mustafa Kocaman, 1976 yılında Kocaeli'nde dünyaya geldi. Cumhuriyet İlkokulu, İzmit Namık Kemal Ortaokulu ve Lisesinde okudu. Yüksek öğrenimini 2001 yılında Yakındoğu Universitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Askerliğini Malatya'da yaptıktan sonra 2004 yılında kendisine ait olan hukuk bürosunu açtı.

Kartepe, Nusretiye Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa Kocaman 2011 yılında AK Parti Kartepe İlçe Yönetim Kurulu üyesi oldu. Sırasıyla AR-GE, Seçim işleri ve Siyasi Hukuki İşler başkanlıkları görevlerinde bulundu.

2014 yerel seçimleri başarı ile tamamlandıktan sonra 2015 yılında İl Yönetim Kurulu Uyesi oldu. AR-GE'den sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevlerine getirildi. Sonrasında teşkilatlardan sorumlu İl Başkan Yardımcısı oldu.

1 Kasım 2015 genel seçimleri ve 16 Nisan 2017 referandumunda İl SKM Başkan Yardımcılığı, Miting Komisyon Başkanlığı yaptı. 2017 yılında AK Parti genel merkezimizin onayı ile Kartepe İlçe Başkanı oldu ve ilçede 24 Haziran seçimlerini yönetti. Kocaeli'nde birçok STK'larda görev aldı.

Küçük yaşta başladığı basketbola lisanslı sporcu olarak halen devam eden Kocaman, evli ve bir çocuk babasıdır. Mustafa Kocaman, 31 Mart 2019’da yapılan yerel seçimlerde AK Parti’nin Kocaeli'ye bağlı Kartepe Belediye Başkan Adayı oldu ve kazandı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde tekrar belediye başkanı seçildi.