Sertif Gökçe kimdir?

SERTİF GÖKÇE KİMDİR?
Sertif Gökçe, 1972 yılında Ardahan’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ardahan'da tamamlayan Gökçe, 1997 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Gökçe, avukatlık stajını tamamladıktan sonra 1998 yılından itibaren Kocaeli Barosunda serbest avukat olarak mesleğini sürdürüyor. Baro Yönetim Kurulu üyeliği, Baro Başkanvekilliği görevlerini yerine getiren Gökçe, 2014-2018 yılları arasında Kocaeli Baro Başkanlığı yaptı. CHP’de Gençlik Kolları Derince ve İl yönetimlerinde bulunan Gökçe, çeşitli sivil toplum örgütleri ile demokratik kitle kuruluşlarında ve spor kulüplerinde görevler aldı. Yerel gazetelerde köşe yazarlığı yapan Sertif Gökçe, evli ve 2 çocuk babasıdır.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.