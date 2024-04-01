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Sertif Gökçe kimdir?

Resmi olmayan sonuçlara göre Derince Belediye Başkanı seçilen CHP'li Sertif Gökçe kimdir?

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SERTİF GÖKÇE KİMDİR?

Sertif Gökçe, 1972 yılında Ardahan’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ardahan'da tamamlayan Gökçe, 1997 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Gökçe, avukatlık stajını tamamladıktan sonra 1998 yılından itibaren Kocaeli Barosunda serbest avukat olarak mesleğini sürdürüyor. Baro Yönetim Kurulu üyeliği, Baro Başkanvekilliği görevlerini yerine getiren Gökçe, 2014-2018 yılları arasında Kocaeli Baro Başkanlığı yaptı. CHP’de Gençlik Kolları Derince ve İl yönetimlerinde bulunan Gökçe, çeşitli sivil toplum örgütleri ile demokratik kitle kuruluşlarında ve spor kulüplerinde görevler aldı. Yerel gazetelerde köşe yazarlığı yapan Sertif Gökçe, evli ve 2 çocuk babasıdır.
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01 Nis 2024 - 08:58 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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