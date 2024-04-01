01 Nis 2024 - 09:12- Siyaset G:

Kocaeli hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

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Kocaeli hava durumu nasıl olacak?
Kocaeli hava durumu nasıl olacak?
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KOCAELİ HAVA DURUMU

Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 1 Nisan Pazartesi günü Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bugün hava sıcaklığı en düşük 15 en yüksek 29 derece olacak. İşte güncel hava durumu:

Kocaeli hava durumu nasıl olacak?

# yüksek

01 Nis 2024 - 09:12 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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