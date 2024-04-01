Kocaeli hava durumu nasıl olacak?

KOCAELİ HAVA DURUMU

Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 1 Nisan Pazartesi günü Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bugün hava sıcaklığı en düşük 15 en yüksek 29 derece olacak. İşte güncel hava durumu: