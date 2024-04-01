Bağımsız Aday Can: "Halkımız mevcut iktidarı cezalandırdı"

İzmit Bağımsız Belediye Başkan Adayı Mustafa Can seçimin ardından açıklamalarda bulundu. Can'ın açıklaması şu şekilde:"Öncelikle seçim sonuçları, ülkemiz ve Kocaelimiz, İzmitimiz için hayırlı olsun, Seçilen başkanlarımıza hayırlı olsun diyorum. 31 Martta Mesaj çok net, halkımız daralan ekonomik koşullarda, yaşam mücadelesinde mevcut iktidarı cezalandırdı. En kısa olarak böyle yorumluyorum. Şahsımla ilgili olarak 1- İzmit halkıyla çok güzel bir kaynaşmamız oldu. Yaklaşık 7 boyunca beni dinlediler ve misafir ettiler. Ancak mevcut iktidara bir ders vermek için karşısındaki en güçlü adaya oy verdiler. Bu sonuç bunun tezahürüdür. Bu sonuca saygı duyuyorum. Kendim ile ilgili olarak bağımsız adaylık büyük bir riskti hele bu ortamda ancak ben bunu almak zorundaydım. Benim için çok faydalı bir siyasi dönem olduBundan sonrada Siyasetin içerisinde olmaya ve Prof Dr. NECMETTİN ERBAKAN Hocamdan öğrendiğim Milli Görüş ilke ve Prensipleri ile siyaset yapmaya devam edeceğim,. NERDE KALMIŞTIK"