ANAP o ilçede meclise girdi! İkinci parti olarak...

Dün gerçekleştirilen 31 Mart Yerel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre Kocaeli'nin 3 ilçesini CHP 9 ilçesini ise AKP kazandı. Bağımsız Aday Cengiz Kan ve AKP'li Erol Ölmez'in kıyasıya mücadele ettiği Kandıra'da ise Erol Ölmez belediye başkanı seçildi. Kandıra'da en büyük sürprizlerden biri ise ikinci partinin ANAP seçilmesi oldu. Bağımsız Aday Cengiz Kan'ın listesindekileri ANAP'tan aday göstermesi üzerine AKP'nin yüzde 38.65 oy aldığı ilçede ANAP yüzde 20,31 oy aldı.
|KANDIRA İlçesi Belediye Meclis Üyeleri
|1.04. 2024 10:22
|SIRA
|MECLİS ÜYESİ ADI
|SOYADI
|PARTİSİ
|1
|İSMAİL
|AYSU
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|2
|SERTAN
|KULAÇ
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|3
|YÜKSEL
|ÖZKAN
|ANAVATAN PARTİSİ
|4
|MUSTAFA
|YAĞIZ
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|5
|SELAHATTİN
|OKAN
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|6
|NİLGÜN
|GÜRCAN
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|7
|HAKAN
|AKBAŞ
|ANAVATAN PARTİSİ
|8
|BARIŞ
|GÜLSEVER
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|9
|ABDULKADİR
|KÖKSAL
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|10
|SABAHATTİN
|GÜNGÖR
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|11
|UĞUR
|VURAL
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|12
|RECEP
|ŞAHİN
|ANAVATAN PARTİSİ
|13
|HÜSEYİN
|AYAZ
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|14
|ZEHRA
|ÖZAYDIN
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|15
|SELİM
|BAYBURT
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|16
|NEDİM
|ARIOĞLU
|ANAVATAN PARTİSİ
|17
|MURAT
|KÜÇÜKTECER
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|18
|ZAFER
|KAÇAR
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|19
|ASIM
|FİLİZ
|ANAVATAN PARTİSİ
|20
|ZEYNEP
|ÖZDEMİR
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|21
|İSMAİL
|BABÜR
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|22
|ZELİHA
|YALÇINTUĞ
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|KONT.
|FEHMİ EVREN
|DİNÇ
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|KONT.
|RECEP
|ALÇIN
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|KONT.
|ALİ OSMAN
|EROL
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.