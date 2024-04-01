ANAP o ilçede meclise girdi! İkinci parti olarak...

Dün gerçekleştirilen 31 Mart Yerel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre Kocaeli'nin 3 ilçesini CHP 9 ilçesini ise AKP kazandı. Bağımsız Aday Cengiz Kan ve AKP'li Erol Ölmez'in kıyasıya mücadele ettiği Kandıra'da ise Erol Ölmez belediye başkanı seçildi. Kandıra'da en büyük sürprizlerden biri ise ikinci partinin ANAP seçilmesi oldu. Bağımsız Aday Cengiz Kan'ın listesindekileri ANAP'tan aday göstermesi üzerine AKP'nin yüzde 38.65 oy aldığı ilçede ANAP yüzde 20,31 oy aldı.

KANDIRA İlçesi Belediye Meclis Üyeleri 1.04. 2024 10:22 SIRA MECLİS ÜYESİ ADI SOYADI PARTİSİ 1 İSMAİL AYSU ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 2 SERTAN KULAÇ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 3 YÜKSEL ÖZKAN ANAVATAN PARTİSİ 4 MUSTAFA YAĞIZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 5 SELAHATTİN OKAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 6 NİLGÜN GÜRCAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 7 HAKAN AKBAŞ ANAVATAN PARTİSİ 8 BARIŞ GÜLSEVER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 9 ABDULKADİR KÖKSAL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 10 SABAHATTİN GÜNGÖR CUMHURİYET HALK PARTİSİ 11 UĞUR VURAL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 12 RECEP ŞAHİN ANAVATAN PARTİSİ 13 HÜSEYİN AYAZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 14 ZEHRA ÖZAYDIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 15 SELİM BAYBURT ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 16 NEDİM ARIOĞLU ANAVATAN PARTİSİ 17 MURAT KÜÇÜKTECER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 18 ZAFER KAÇAR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 19 ASIM FİLİZ ANAVATAN PARTİSİ 20 ZEYNEP ÖZDEMİR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 21 İSMAİL BABÜR ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 22 ZELİHA YALÇINTUĞ CUMHURİYET HALK PARTİSİ KONT. FEHMİ EVREN DİNÇ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ KONT. RECEP ALÇIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ KONT. ALİ OSMAN EROL ADALET VE KALKINMA PARTİSİ