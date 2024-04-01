Behzat Amir başkan oldu

31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimde en merak edilen isimlerden biri de CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu oldu.
'Behzat Ç.' rolüyle izleyicilerin hafızasında yer edinen tiyatro sanatçısı Erdal Beşikçioğlu, yüzde 56,58 oy oranıyla Etimesgut'ta birinci sırada yer aldı. Beşikçioğlu'nu MHP'nin adayı Enver Demirel ise yüzde 32,62'lik oranla ikinci sırada takip etti.
X hesabından paylaşım yapan Beşikçioğlu,"Teşekkürler Ankara" ifadelerini kullandı.
MAL VARLIĞINI AÇIKLAMIŞTI
Erdal Beşikçioğlu geçen günlerde mal varlığını açıklamıştı.
"Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Tüm mal varlığım, devlet memuriyetim (Devlet Tiyatroları), Tatbikat Sahnesi ile uzun yıllar emek verdiğim sinema ve dizi filmlerden sağladığım birikimle edinilmiştir" ifadelerini kullanan Beşikçioğlu'nun mal varlığı beyanı şu şekilde:
* Ankara Çankaya Güven Mahallesi'nde Kat Mülkiyeti Mesken
* İstanbul Zeytinburnu’nda Kat Mülkiyeti 2 Katlı Ofis
* İzmir Çeşme Ardıç Mahallesi'nde Bahçeli Dubleks Ev
* İzmir Konak Göztepe’de Kat İrtifakı Mesken
* İzmir Urla Yenikent’te Kat Mülkiyeti Dubleks Mesken
* 2020 Model Compass Jeep Marka Otomobil
* 2016 Model A4 Audi Marka Otomobil
Kaynak: SÖZCÜ
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.