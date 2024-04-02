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T.C.KANDIRA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/50 SATIŞTAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANIBir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış ol...

T.C.KANDIRA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU mask

2023/50 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/50 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, SARNIÇLAR Mahalle/Köy, 105 Ada, 295 Parsel, Taşınmaz özellikleri bilirkişi raporunda belirtilmiş olup, bilirkişi raporu satış ilanının ekindedir.
Yüzölçümü : 910,25 m2
Kıymeti : 2.083.706,00 TL
KDV Oranı : %20
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2024 - 10:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2024 - 10:20
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 22/08/2024 - 10:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/08/2024 - 10:20

24/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No ILN02012421

02 Nis 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar

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