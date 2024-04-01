Altın fiyatları haftaya hızlı başladı

Altın fiyatları yeni haftaya tüm zamanların zirvesini görerer başladı.

ABD'de son verilerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine haziranda başlayabileceği beklentisini artırması, ons altın fiyatında rekoru beraberinde getirdi.

Bugün ons altın fiyatı yüzde 1,4'lük artışla 2 bin 265 doları gördü.

Gram altın da bugün 2 bin 360 TL ile rekor kırdı.

İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, bu sabah servis ettiği haberde, Fed beklentilerinin altın fiyatlarını desteklediğine işaret etti.

Fed'in haziranda faiz indirimlerine başlaması piyasalarda yüzde 69'luk olasılıkla fiyatlanıyor.

Faiz indirimi beklentilerinin artmasının yanı sıra jeopolitik gerilimlerin artması kaynaklı güvenli liman talebi ve merkez bankalarının yüklü alımları da altın fiyatlarını destekliyor.

Ons altın fiyatları mart ayında son üç yılın en sert aylık artışına imza attı.

ENFLASYON VERİSİ ALTINI DESTEKLEDİ

Londra merkezli IG stratejisti Yeap Jun Rong, geçen hafta açıklanan ABD kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE) şubat verisine dikkat çekerek "Çekirdek PCE'de yukarı yönlü herhangi bir sürprizin yokluğu, faizlerin geç değil erken zamanda indirilebileceği beklentisini biraz artırarak altın fiyatlarının yeni rekor bölgesine girmesini sağlamış olabilir" dedi.

ABD'de çekirdek PCE, şubatta yüzde 2,8 ile iki yılın en düşük seviyesine geriledi. Çekirdek PCE, Fed'in enflasyon göstergesi olarak faiz politikası açısından önem taşıyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, PCE verisinin ardından yaptığı açıklamada son enflasyon verilerinin "görmek istedikleri doğrultuda" olduğunu ifade etmişti.

Dünya genelinde enflasyon endişeleri devam etse de önemli merkez bankalarının faiz indirimlerine yakın zamanda başlayacağına ilişkin beklentiler güçlü kalmayı sürdürüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) haziranda faiz indirimlerine başlayacağı öngörülüyor.

Düşük faiz oranları, altın tutmanın fırsat maliyetini azaltıyor ve altın fiyatlarını destekliyor.