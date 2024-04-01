CHP'nin 78 yıl sonra kazandığı il: Manisa

31 Mart 2024 yerel seçimleri sonuçlarıyla bir çok ilke imza attı. Partilerin 'kale' olarak nitelediği birçok kent yıllar sonra el değiştirdi. O kentlerden biri belki de en ilginci CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in memleketi Manisa'ydı.

Manis’da seçim CHP zaferiyle sonuçlandı. Kesin olmayan sonuçlara göre oyların %57.21’’sını alan CHP'li Ferdi Zeyrek Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

Bu sonuç aynı zamanda tarihi bir dönüm noktası da oldu. Türkiye'nin tek partili yönetime son verdiği 1946'dan bu yana CHP ilk kez kentte yönetimi eline almış oldu.

Kesin olmayan sonuçlara göre 505 bin 538 seçmenin oy verdiği CHP'li Ferdi Zeyrek yüzde 57.21'le en yakın rakibi MHP'li Cengiz Ergün'ne neredeyse iki kat fark attı. 262 bin 796 seçmenin oy verdiği MHP'li Ergün yüzde 29.51'da kaldı.

CHP büyükşehirin yanı sıra kentteki 17 ilçenin 14'nü de kazanmayı başardı.

Yerel seçimler öncesi Manisa'da iki kez miting yapan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı konuşmada "rekor oy istiyorum" demişti.