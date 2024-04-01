01 Nis 2024 - 10:27- Siyaset G:

Aydın Doğan Şirintepe’de devrim yaptı

Aydın Doğan, mevcut muhtar Nilgün Düzen’e karşı seçimi kazanarak Şirintepe Mahallesi’nin yeni muhtarı oldu

Mesut Akbulut
Mesut Akbulut Tüm Haberleri
Aydın Doğan Şirintepe’de devrim yaptı mask

İzmit Şirintepe Mahallesi’nde müthiş bir muhtarlık yarışı yaşandı. Aydın Doğan, yıllardır muhtarlık koltuğunda oturan Nilgün Düzen’e karşı seçimi kazanarak müthiş zafere imza attı. Aydın Doğan, 1881 oy alırken, mevcut muhtar Nilgün Düzen de 1714 oy aldı. Doğan’ın seçimi kazanması, Şirintepe Mahallesi’nde yeni bir devrim olarak nitelendirildi. Aydın Doğan, muhtar seçilmesinde kendisine destek veren herkese teşekkür etti. Şirintepe’nin gelişmesi için gerek İzmit Belediyesi ile gerekse Büyükşehir Belediyesi nezdinde girişimlerde bulunarak, Şirintepe’yi ayrıcalıklı bir mahalle haline getireceğini söyledi.
# İzmit belediyesi, yeni

01 Nis 2024 - 10:27 - Siyaset

Mahreç  Mesut Akbulut

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Yorumlar

(5)
03

Sm - Mahallemizin birlik beraberlik içinde. Mutlu ve huzurlu insanlarımızın yaşadığı örnek bir mahalle olması için girmiş olduğunuz hizmet yarışında kazanan muhtar Aydın doğana, değerli azalarına ve mahalle halkımıza . Geçmişte güzel hizmetler yapan Nilgün hanım ve ekibine de hayırlı olsun.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 01 Nisan 13:06
02

İbrahim Güçlü. - Tebrik eder,başarılarının devamını dilerim.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 01 Nisan 11:11
01

Ali Bayram - Hayırlı olsun kardeşim.Vatandaşa tepeden

bakan mevcut başkana gereken cevabı verdi.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 01 Nisan 10:38
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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