Aydın Doğan Şirintepe’de devrim yaptı

İzmit Şirintepe Mahallesi’nde müthiş bir muhtarlık yarışı yaşandı. Aydın Doğan, yıllardır muhtarlık koltuğunda oturan Nilgün Düzen’e karşı seçimi kazanarak müthiş zafere imza attı. Aydın Doğan, 1881 oy alırken, mevcut muhtar Nilgün Düzen de 1714 oy aldı. Doğan’ın seçimi kazanması, Şirintepe Mahallesi’nde yeni bir devrim olarak nitelendirildi. Aydın Doğan, muhtar seçilmesinde kendisine destek veren herkese teşekkür etti. Şirintepe’nin gelişmesi için gerek İzmit Belediyesi ile gerekse Büyükşehir Belediyesi nezdinde girişimlerde bulunarak, Şirintepe’yi ayrıcalıklı bir mahalle haline getireceğini söyledi.