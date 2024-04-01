İzmit Şirintepe Mahallesi’nde müthiş bir muhtarlık yarışı yaşandı. Aydın Doğan, yıllardır muhtarlık koltuğunda oturan Nilgün Düzen’e karşı seçimi kazanarak müthiş zafere imza attı. Aydın Doğan, 1881 oy alırken, mevcut muhtar Nilgün Düzen de 1714 oy aldı. Doğan’ın seçimi kazanması, Şirintepe Mahallesi’nde yeni bir devrim olarak nitelendirildi. Aydın Doğan, muhtar seçilmesinde kendisine destek veren herkese teşekkür etti. Şirintepe’nin gelişmesi için gerek İzmit Belediyesi ile gerekse Büyükşehir Belediyesi nezdinde girişimlerde bulunarak, Şirintepe’yi ayrıcalıklı bir mahalle haline getireceğini söyledi.
01 Nis 2024 - 10:27- Siyaset Güncelleme:
Aydın Doğan Şirintepe’de devrim yaptı
Aydın Doğan, mevcut muhtar Nilgün Düzen’e karşı seçimi kazanarak Şirintepe Mahallesi’nin yeni muhtarı oldu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Otobüs Mağduru - 82'yi geri getir muhtarım
Burak Altan - Tebrik ederim . Hayırlı olsun mahellemize.
Sm - Mahallemizin birlik beraberlik içinde. Mutlu ve huzurlu insanlarımızın yaşadığı örnek bir mahalle olması için girmiş olduğunuz hizmet yarışında kazanan muhtar Aydın doğana, değerli azalarına ve mahalle halkımıza . Geçmişte güzel hizmetler yapan Nilgün hanım ve ekibine de hayırlı olsun.
İbrahim Güçlü. - Tebrik eder,başarılarının devamını dilerim.
Ali Bayram - Hayırlı olsun kardeşim.Vatandaşa tepeden
bakan mevcut başkana gereken cevabı verdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.