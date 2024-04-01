01 Nis 2024 - 10:53- Asayiş G:

Kocaeli'de bir fabrika yangını daha!

Çayırova ilçesinde, plastik su tankları üreten fabrikada çıkan yangın bitişiğindeki galvaniz fabrikasının ofis bölümüne sıçradı. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.

Demirören Haber Ajansı
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Kocaeli'de bir fabrika yangını daha! mask
Kocaeli'de bir fabrika yangını daha!
Kocaeli'de bir fabrika yangını daha!
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Yangın, sabah saatlerinde Çayırova ilçesi Marmara Caddesi’nde Marmara Geri Dönüşümcüler Sitesi'ndeki plastik su tankları üreten fabrikada çıktı. Henüz bilinmeyen sebeple başlayan yangın, bitişiğinde bulunan galvaniz fabrikasının ofis bölümüne sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangında galvaniz fabrikasının ofis bölümü tamamen yandı. Plastik su tankları üreten fabrikada ise hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
# sağlık

01 Nis 2024 - 10:53 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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