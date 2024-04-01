Yangın, sabah saatlerinde Çayırova ilçesi Marmara Caddesi’nde Marmara Geri Dönüşümcüler Sitesi'ndeki plastik su tankları üreten fabrikada çıktı. Henüz bilinmeyen sebeple başlayan yangın, bitişiğinde bulunan galvaniz fabrikasının ofis bölümüne sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangında galvaniz fabrikasının ofis bölümü tamamen yandı. Plastik su tankları üreten fabrikada ise hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
01 Nis 2024 - 10:53- Asayiş Güncelleme:
Kocaeli'de bir fabrika yangını daha!
Çayırova ilçesinde, plastik su tankları üreten fabrikada çıkan yangın bitişiğindeki galvaniz fabrikasının ofis bölümüne sıçradı. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.