Zinnur Büyükgöz kimdir?

Kesin olmayan sonuçlara göre, Zinnur Büyükgöz 69 bin 775, İYİ Parti adayı Sadık Güvenç 37 bin 501 oy aldı. (Açılan sandık oranı: % 92,92 )

-Büyükgöz'ün özgeçmişi-

Zinnur Büyükgöz, 1964 yılında Erzurum'da doğdu. İlk öğrenimini Bakırköy ve Kadıköy'de tamamlayan, Gebze İmam Hatip Lisesini bitiren Büyükgöz, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden Şehir ve Bölge Plancısı unvanıyla mezun oldu, aynı üniversitede şehir ve bölge planlaması dalında yüksek lisansını tamamladı.2004-2009 yılları arasında Gebze Belediyesi Teknik Başkan Yardımcılığı ve Belediye Meclis Üyeliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği ve İmar Komisyon Üyeliği görevlerinde bulunan Büyükgöz, 2019 yerel seçimlerinde Gebze Belediye Başkanı seçildi. Büyükgöz, evli ve dört çocuk babasıdır.