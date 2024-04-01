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İşte kadınların yöneteceği 11 il

Türkiye, 31 Mart 2024 yerel seçimleriyle yeni yerel yönetimlerini belirledi. Seçimlerde 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın yanı sıra il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri belirlendi. 81 ilin 11'inde kadın aday kazandı.

İşte kadınların yöneteceği 11 il mask

31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçları açıklandı.

Türkiye genelindeki 81 ilin 11'inde belediye başkanlıklarını kadınlar kazandı.

İŞTE 2024 YEREL SEÇİM KADINLARIN KAZANDIĞI İLLER:

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığını üçüncü kez AKP adayı Fatma Şahin kazandı.

Edirne ve Tekirdağ, tarihte ilk kez kadın başkanlar tarafından yönetilecek. Edirne'de Filiz Gencan Akın, Tekirdağ'da Candan Yüceer ipi göğüsledi. CHP'nin adayı Özlem Çerçioğlu, % 50,61 ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yeniden kazandı. Çerçioğlu, böylece belediye başkanlığında üçüncü dönemine adım attı.DEM Parti’ye karşı tavrı nedeniyle gündeme oturan CHP'nin Afyonkarahisar Adayı Burcu Köksal kesin olmayan sonuçlara göre birinci oldu.5 dönem boyunca Yılmaz Büyükerşen'in belediye başkanlığını yaptığı Eskişehir'de, CHP'li Ayşe Ünlüce, yarışı önde tamamladı.

Game of Thrones dizisinde yer alan Daenerys Targaryen (Khaleesi) karakterine benzetilen Melek Mızrak Subaşı Bilecik Belediye Başkanlığını kazandı.

DEM Parti'den Diyarbakır'da Ayşe Serra Bucak Küçük, Siirt’te Sofya Alağaş, Batman’da

Gülüstan Sönük ve Ağrı'da ise Hazal Aras, kazandı.

Kaynak: SÖZCÜ

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01 Nis 2024 - 11:04 - Siyaset

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